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Mehmet Sepil: Futbolda neleri daha iyiye götürebileceğimizi tartıştık

"TFF'nin harcama limiti kararına tüm kulüpler uyacak" "Ocak ayında bir spor çalıştayı yapılacak" "Beni hiçbir kulüp başkanı aramadı" "VAR kayıtlarının açıklanması konusunda bir görüşme yapmadık" "Nihat Özdemir ile Ali...

SPOR 25.12.2019, 15:39
Mehmet Sepil: Futbolda neleri daha iyiye götürebileceğimizi tartıştık

"TFF'nin harcama limiti kararına tüm kulüpler uyacak"
"Ocak ayında bir spor çalıştayı yapılacak"
"Beni hiçbir kulüp başkanı aramadı"
"VAR kayıtlarının açıklanması konusunda bir görüşme yapmadık"
"Nihat Özdemir ile Ali Koç'un görüşmesinde benim için hiç mahsur yok"

Serhan TÜRK / İstanbul,() -
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak merkez ofiste gerçekleştirdiği toplantısı sona erdi. Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, toplantı sonrası yaptığı açıklamada futbolda neleri daha iyiye götürebileceklerini tartıştıklarını ifade ederek TFF'nin verdiği harcama limiti kararına tüm kulüplerin uyacağını, kendisini hiçbir kulüp başkanının aramadığını söyledi. Sepil, Ocak ayında bir spor çalıştayı da yapılacağını dile getirirken tüm spor dallarını ilgilendireceğini ifade etti.
"OCAK AYINDA BİR SPOR ÇALIŞTAYI YAPILACAK"
Mehmet Sepil, korsan yayınların sadece Digitürk'ün sorunu değil, tüm spor kulüplerin sorunu olduğunun altını çizen Sepil, "Biz de gerekli makamlar ile iletişime geçerek, bu durumu çözmeye çalışacağız. Bütün başkanlarımızın burada toplantıya katılması önemliydi. Galatasaray başkanımız dün çok hastalandığı için toplantıya katılamadı. Dün gece kötü bir soğuk algınlığı yaşamış, arayarak geçmiş olsun diledim. O'nun dışında bütün başkanlar burada, Galatasaray'dan da bir temsilci geldi. Spor bakanının bir mesajını paylaştım, Ocak ayında bir spor çalıştayı yapılacak, spordaki etkin grupların katıldığı bir çalıştay olacak, Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Kulüpler birliği olarak neleri yapabileceğimizi tartıştık. Bunun dışında da güncel olan birçok konuyu konuştuk" dedi.
"BENİ HİÇBİR KULÜP BAŞKANI ARAMADI"
Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limiti kararını yüzde 30'a tekrar indirmesi ile ilgili konuşan Mehmet Sepil, "Bu konuda federasyonun verdiği bir karar var. Burada karar mercii federasyondur. Sadece limitin yüzde 40'dan 30'a çekilmesi değil yapılan bütün değişiklikleri geri çektiğini söyledi. Bunu da gayet dostça aramızda tartıştık. Bu olayın oluşmasındaki süreci gözden geçirdik. Neticede federasyonun verdiği bir karar var, bu karara herkes şu an uyacak. Bilançolar ile ilgili kulüpler tek tek görüştü. Federasyondan kulüpler birliği olarak kulüplerin fikirlerini almasını onlarla görüşmesini rica ettim. Dolayısıyla ben hangi kulübün yüzde 40-50 istediğini bilemem. Ortada bir realite var. Federasyon başkanı beni arayıp görüşümü sormuştu. Ben de görüşümün geçmişteki yönetim tarafından Fikret Başkan zamanında bu konuda Türk futbolunda değişen, birçok kulübün şu anki bütçelerini etkileyen örneğin televizyon gelirlerinin azalması, vergilerin artması gibi sebeplerden dolayı arttırılabileceğini söylemişti. Beni hiçbir kulüp başkanı aramadı, yüzde 30'dan 40'a 50'ye çıksın diye. Ben hangi kulüpler olduğunu bilemem bunu federasyon başkanına sormak lazım" diye konuştu. 
"VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASI KONUSUNDA BİR GÖRÜŞME YAPMADIK"
VAR kayıtlarının açıklanması konusunda bir görüşme yapmadıklarını belirten Mehmet Sepil, "Bu konuyu görüşmedik. VAR konusu her hafta maçlardan sonra çıkıyor. O kadar çok konu var ki. Bazı başkanlar ayrıldı toplantıdan. Bir sonraki toplantıda konuşuruz. Böyle bir kararımız kesinlikle yok, yani Kulüpler Birliği olarak alınan bir karar yok. Çok kısa sürede bir daha toplanacağız o kararı da aldık. Şu an devreye bir maç var. Şu hafta sonunu da sağ salim bir şekilde atlatalım. Ondan sonra gerekirse bu konuda bir toplantı yaparız" diye konuştu.
"NİHAT ÖZDEMİR İLE ALİ KOÇ'UN GÖRÜŞMESİNDE BENİM İÇİN HİÇ MAHSUR YOK"
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç arasında geçen toplantı ile ilgili görüşü sorulan Sepil, "Buna Kulüpler Birliği Başkanı olarak cevap vermem doğru olmaz. Göztepe Başkanı olarak söylersem bir mahsuru yok. Bizim hayatımız kolay değil. Ayrıca gizli yapılan bir şey olsa Zorlu'da yapmazlar yani. Ben Zorlu'ya gitmedim ama gecen gün Riva'ya giderken 1 saat Nihat Başkanın arabasında bir çok konuyu tartıştık. İyi niyetli bakalım, her şeyin altında sorun aramayalım. Benim için hiç mahsuru yok. Oradaki görüşülenlerin orada bulunan kulüplerin menfaatine olan özel sebepleri olmadığına inandıktan sonra. Ben de öyle olmadığına hem umuyor hem de inanıyorum. Ali Başkan neden Zorlu'da olduğuna dair bir açıklama da yaptı zaten. Geriye dönülse ben böyle bir Türk futbolu atmosferinde Ali Başkan ve Nihat Başkan yapmazlardı diye düşünüyorum, ben hiçbir rahatsızlık duymadım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mehmet Sepil'in açıklamaları

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