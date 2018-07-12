Mehmet Sepil: "Amaçsız kalınca başarı olmaz"

İZMİR () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlanan kamp günlükleri röportajlarının son konuğu başkan Mehmet Sepil oldu.

Erzurum kampına yaptığı ziyarette soruları yanıtlayan Başkan Sepil, "Bu sezon ile ilgili beklentim, bu seneyi de kazasız belasız atlatıp, yeni stadımızda yeni Göztepe'ye hazır olmak" dedi. Sepil, başkanlıkta 5'inci yılını geçirdiğini hatırlatarak, Türk futbolunda bu kadar görevde kalmanın kolay olmadığını söyledi. Başkanlıkta 5 yılın hoş bir şey olduğunu ancak aynı zamanda kendisi için bir uyarı olduğunu belirten Sepil, "Yapmak istediklerimi hızlı bir şekilde yapmam gerektiğini hatırlatıyor. Bütün diğer şirketlerimde de söyledim. Başta olmanın bir amacı ve zamanı olmalı. Zamansız ve amaçsız kalınca başarı olmuyor" diye konuştu.

Sepil, 2016-17 sezonunda 1'inci Lig'de Antalya'da Eskişehirspor'la Süper Lig'e çıkmak için oynadıkları play off finalinin unutulmayacak bir müsabaka olduğunu dile getirerek, "Benim ruhum yukarı çıktı, geldi. Çok zor bir maçtı bizim için" dedi. Her futbol tutkununun bir totemi olduğunu ve kendisinin çok totemi olduğunu belirten Sepil, "Bir maç öncesi Ankara'dan İzmir'e uçuyordum. Yanımda oturan gencin bileğindeki bileklik dikkatimi çekti. Bileklik benim hep maçlarda uğur diye taktığım bilekliğin aynısıydı. Onu Ankara'da unuttuğumu fark ettim. Aynı anda hem bilekliği gördüm hem de bilekliğin olmadığını fark ettim. Yolculuk bittiğinde sağolsun bana bilekliğini vermişti. Bir şekilde bilekliği aldım ve o maçı da kazandık" ifadelerini kullandı.

Sepil, Göztepe'nin mecburen çok hızlı bir değişimden geçtiğini, sportif olarak son 4 sene içinde 2'nci Lig'den Süper Lig'e çıktıklarını, tesisleşme hamlelerini de sürdürdüklerini ifade etti. Bu seneyi bir geçiş senesi olarak gördüğünü bildiren Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedefimiz Süper Lig'de olmaktı, oraya geldik. Hatta geçen sene beklentilerimizin üzerinde de bir başarıyla 6'ncı olduk. Bundan sonraki beklentimiz Türkiye'de üst sıralara oynayan, Avrupa'ya giden bir kulüp yaratmak. Bunu yapmak için şu anda elimizdeki imkanlar yeterli değil. Geçen sene 6'ncı olmayıp da 4'üncü olup Avrupa'ya gitsek hangi statta oynayacağımız belli değildi. Bornova Stadı'nı Avrupa kupalarına akredite edip edemeyeceğimiz belli değil. İnşaatı süren kendi stadımıza kavuşmalıyız."

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sözlerini şöyle noktaladı: "Sık sık Türk oyuncuları çoğaltmamız, takımı gençleştirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bunlar yapılması gereken şeyler. Bu sene bizim geçiş senemiz olacak. Bu sene ile ilgili beklentim, bu seneyi de kazasız belasız atlatalım, yeni stadımızda yeni Göztepe'ye hazır olacağız. Burada zaten çok iyi bir ekip kurduk. Göztepe şu anda bir çok yönüyle özenilecek kulüplerinden biri. Başta taraftarı, yönetimi, teknik kadrosu, oyuncusu. Bu uyumu sürdürmemiz gerekiyor. Burada taraftar bize en önemli destek. Burada olabilir, bazı maçlarda başarı kazanamayabiliriz. Mühim olan ensemizi karartmadan bu senenin sonunu bekleyim hep beraber. Göztepe'yi güzel günler bekliyor."