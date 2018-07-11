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Mehmet Sekmen'den Erzurum'da kamp yapan takımlara ziyaret

Sekmen: "Önemli olan, Türkiye'miz kazansın, Türk insanı kazansın" Turgay İPEK, ERZURUM () Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da kamp yapan takımları ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. Altınordu,...

Mehmet Sekmen'den Erzurum'da kamp yapan takımlara ziyaret

Sekmen: "Önemli olan, Türkiye'miz kazansın, Türk insanı kazansın"

Turgay İPEK, ERZURUM ()

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da kamp yapan takımları ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. Altınordu, Kayserispor, Alanyaspor ve Rizespor'un kamplarını ziyaret eden Sekmen, teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti.
Kampları ziyaret ettiği sırada basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Erzurum'un çok önemli bir futbol şehri olduğunu ve önemli futbolcuları Türk futboluna kazandırdığına dikkat çekti.
Sekmen, Süper Lig'de forma giyen 30 futbolcunun Erzurum şehrinden çıktığını belirterek, "8, 10 yaşında aldığımız futbolculardan  30 tanesi Süper Lig'de top oynadı hatta tamamı da milli takıma yükseldi. Volkan, Egemen Korkmaz ve Servet vardı. Şu an aklıma gelmiyor ama 30 tane futbolcumuz yer aldı. Bunu şu anda Türkiye'mizde Altınordu Kulübümüz gerçekleştiriyor" dedi.
SEKMEN: "ÖNEMLİ OLAN, TÜRKİYEMİZ KAZANSIN, TÜRK İNSANI KAZANSIN"
Altınordulu oyunculara seslenen başkan Sekmen, "Başta başkanına, yöneticilerine, teknik heyete ve gelecek vadeden siz gençlere teşekkür ediyorum. Gayret ederseniz, gelecekte hepiniz farklı kulüplerde olursunuz. Hem Türk futboluna katkınız olur, hem kendinizi belli yerlere taşırsınız. İşte aranızdan yetişen genç kardeşlerimiz şimdi farklı büyük kulüplerde top oynuyorlar. Başarılar diliyoruz, hepinizi yanaklarından öpüyorum. Önemli olan, Türkiye'miz kazansın, Türk İnsanı kazansın, gençlerimiz kazansın. Bakın şu anda yerli futbolcu bulamıyoruz. Bu üzüntü verici. Ben hep istiyorum ki, yerli futbolcularla oynayalım. Yabancı futbolcumuz olmasın. Niye bizim paramız yabancıya gitsin? O da olabilir, doğaldır ama bu kadar genç kardeşimiz varken biz niye dışarıdan futbolcu alalım? Altınordu altın vuruş gerçekleştiriyor. Şu anda ben burada kurmaya gayret ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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