Mehmet Ekici yine sakatlandı 

İSTANBUL () Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertli takımın akşam antrenmanında sol arka alt adalesinden sakatlandı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet'in çekilen MR'ı sonucunda adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği duyuruldu. Ekici, Sturm Graz ile oynan an ilk maçta da forma giyememişti.
İSTANBUL () Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Sarı-Lacivertli takımın akşam antrenmanında sol arka alt adalesinden sakatlandı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet'in çekilen MR'ı sonucunda adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği duyuruldu. Ekici, Sturm Graz ile oynan an ilk maçta da forma giyememişti.