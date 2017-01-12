Mehmet Ekici Beşiktaş'a gelmek üzere

ALİ DANAŞ, İSTANBUL -

Beşiktaş Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a gönderdikten sonra Karadeniz ekibinden Mehmet Ekici'yi transfer etmek üzere hareketlendi

Mehmet Ekici kanadında günlerdir süren transfer görüşmeleri dün akşam saatlerinde Beşiktaş ile Trabzonspor kulüp yöneticileri arasında daha da bir sıklaştı. Yaşanan yoğun görüşmelerin ardından Olcay Şahan ve Mehmet Ekici takası bir anlamda gerçekleştirilmiş oldu. Siyah Beyazlılar Olcay'ın bonservisini 200 bin Euro karşılığında Trabzonspor'a verirken ve bunu KAP'a da açıklarken diğer taraftan da Mehmet Ekici'nin transferi için Karadeniz ekibi ile söz kesildi.

Ancak Ekici'nin transferi oyuncu ile yapılacak son görüşmelerin ardından resmiyet kazanacak. Dün gece Trabzonspor - Beşiktaş ve Mehmet Ekici üçgeninde yaşanan temaslarda üç tarafın da transfer için söz kestiği ve bir dahaki görüşmede büyük olasılıkla imzaların atılma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan; Babel ve Mitrovic'ten sonra Mehmet Ekici'yi de alırsa Beşiktaş devre arasında 3. transferini yapmış olacak. Siyah-Beyazlıların sol bek veya sol stoper ile golcü transferi arayışları ise sürüyor. Sol bek için daha önce anlaşılan Sobol, Ersan Gülüm transferine bağlı. Ersan gelirse Sobol alınmayacak. Hocanın önceliği Sobol, yönetimin önceliği Ersan. Golcü için ise Jackson Martinez öne çıkan isim.