Mehmet Can Çapak ilk Türkiye şampiyonluğuna ulaştı

Lütfi Çenet: ''Üzülmeyeceğiz ve önümüze bakacağız''

Can Çapak: ''Türkiye'de şampiyon olmak kolay değil''

UĞUR DEMİRKIRDI - MUSTAFA AKIN / EDİRNE,()

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası Final etabı sona erdi. Edirne Belediyesi'nin katkılarıyla Margi Hotel'de düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın finali bugün yapıldı. Organizasyonda final etabını Murat Çelik'i 40-22 mağlup eden Lütfi Çenet kazanırken, genel klasmanda ise Mehmet Can Çapak şampiyon oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, final mücadelesinden sonra yaptığı açıklamada, ''2016 yılı Türkiye Bilardo Şampiyonaları az önce seyrettiğimiz final müsabakası ile sona erdi. Sene içerisinde Antalya, Ürgüp ve Bodrum'da yaptığımız 3 etap sonrası final etabını Edirne'de gerçekleştirdik. Bu etaplar sonucu pool bilardo ve 3 bant bilardoda milli takımlar belli oldu. Dereceye giren ve milli takımı oluşturan tüm sporcularımı kutluyorum ve kendilerine 2017 yılında Uluslararası alanda ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine tüm inancımla teşekkür ediyorum'' dedi.

LÜTFİ ÇENET: ''ÜZÜLMEYECEĞİZ VE ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ''

Final etabını almasında rağmen milli takımda kendine yer bulamayan Lütfi Çenet, ''Milli takıma giremesem de mutluyum. En azından bir etap kazanmış oldum. İyi maçlar çıkardım. Artık gelecek yıl içerisinde milli takıma girmek için büyük çaba sarf edeceğiz. Bazen iyi yapsan da kazanamazsın her şeyi. Bu işin doğasında var kaybetmek ya da kazanmak. Üzülmeyeceğiz ve önümüze bakacağız'' diye konuştu:

MEHMET CAN ÇAPAK: ''TÜRKİYE'DE ŞAMPİYON OLMAK KOLAY DEĞİL''

Kariyerinde ilk Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Mehmet Can Çapak, daha önce etap şampiyonlukları kazandığını ama genel klasman şampiyonluğunun çok ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti. Çapak, ''Çünkü bütün bir yılın emeğini yıl sonunda kazanıyorsunuz. Ben de bunun sonucunda şampiyonlukla bitirmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Türkiye'de şampiyon olmak kolay değil, çok iyi ve yetenekli oyuncular var. Bunların içerisinden genel klasman şampiyonluğu kazanmak onur ve mutluluk verici'' şeklinde konuştu Geçtiğimiz senenin şampiyonluğunu son etapta kaçırdığını söyleyen Çapak, ''Geçen seneyi de milli takımda bitirmiştim. Bu sefer hem milli takın hem de şampiyonluk çok güzel. İnşallah önümüzdeki sene hem ülkem adına hem de biz sporcular adına çok huzurlu, mutlu bir yıl geçiririz'' dedi.

MEHMET CAN ÇAPAK İLK KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU

3 bant bilardoda 2017 yılında Türkiye'yi temsil edecek milli takım; Can Çapak, Tayfun Taşdemir, Semih Saygıner ve Murat Çelik'ten oluştu.

Pool bilarda 2017 yılında Türkiye'yi; Onur Yıldırım, Melih Dağaş, Saki Kanatlar ve Tolga Yükselir temsil edecek.

Öte yandan dört etap sonrası genel klasman birincileri de şu şekilde:2016 yılı Türkiye

3 bant bilardoda Türkiye şampiyonu: Mehmet Can Çapak.

Pool bilardoda Türkiye şampiyonu: Onur Yıldırım.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Final maçından görüntüler

-Başkan Ercan'ın açıklamaları

-Lütfi Çenet'in açıklamaları

-Mehmet Can Çapak'ın açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)