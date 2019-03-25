Mehmet Baykan'dan Manisa temasları

Erhan KASIRGA / MANİSA, () -

GENÇLİK ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Manisa'nın Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinde amatör spor kulüpleri temsilcileri ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Amatör kulüp temsilcilerine maddi manevi destek sözü veren Baykan yaptığı açıklamada, amatör sporun Türk sporunun temel taşı olduğuna dikkat çekerken, amatörlerin yaptığı fedakarlıkların desteklenmeye değer olduğunun altını çizdi. Baykan, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur'un da katıldığı toplantıda kulüplere tesis sözleri de verdi.

Mehmet Baykan, "Madalya ve tesis sayımız artıyor. Tesisin olmadığı yerde başarıdan söz edilemez. Ülkemiz her yıl üzerine koya koya ilerliyor. Çıtayı daha da yukarıya çekme adına üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

Baykan daha sonra yapımı tamamlanan Akhisar Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunurken, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Akhisar Özel Yüksel Lisesi'nde gerçekleşen, "Korkma! Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale" temalı tek kişilik tiyatro oyununu izledi ve ardından da Kula'daki Yusuf Güney konserine katıldı.

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