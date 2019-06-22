Mehmet Altıparmak: 1'inci Lig'de misafiriz, Süper Lig'e geri döneceğiz

Onur ATIŞ / İZMİR, () - Spor Toto Süper Lig'e veda edip 7 sezon sonra 1'inci Lig'e dönen Akhisarspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Mehmet Altıparmak camiaya önemli mesajlar verdi.

Son iki sezonda BŞB Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'i play-off'tan Süper Lig'e çıkarmayı başaran deneyimli teknik adam, "Geride kalan sezonda yaşadığımız travmayı atlatmamız lazım. Küme düşecek bir kadromuz yoktu ama bunu artık unutmalıyız. Akhisarspor 1.'inci Lig'de misafir takım olacak. Layık olduğumuz Süper Lig'e döneceğiz. Taraftarımız rahat olsun, çok güzel bir taktım yapacağız. Tek amaç var, şampiyonluk" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulunan Altıparmak, "Özellikle mevcut kadromuzda bizimle birlikte hareket edecek, hedefe kilitlenecek oyuncularla yola devam edeceğiz. Elbette bu oyuncular şartlarımızı kabul edecek. Süper Lig ile 1'inci Lig arasında bir fiyat farkı var. Kalan oyuncu grubumuzu yanına monte edeceğimiz isimler olacak. Bizim futbolcu portföyümüz oldukça geniş. Takımı dengede tutacağız. Altay'ın gol kralı Marco Paixao'yu elbette isteriz. Ancak maddi şartları düşünmek gerekiyor. Fiyatı yüksek" diye konuştu.

TOP BAŞI 3 TEMMUZ'DA

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kamp programını da açıkladı. 3 Temmuz'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde top başı yapacaklarını bildiren Altıparmak, "1 hafta kendi tesislerimizde çalışacağız. Sağlık kontrolleri yapılacak. Ardından 10-22 Temmuz arası Erzurum'da kampa gireceğiz. Temmuz'un 25'inde ise Kızılcahamam'da çalışıp, Galatasaray'la oynayacağımız Süper Kupa finaliyle sezona başlayacağız" şeklinde konuştu.