Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Mehmet Akif Üstündağ: Şampiyon olmak istiyoruz

Tolga SAĞLAM / TRABZON () - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV 2019 Avrupa Altın Ligi beşinci maçında Belçika'yı 3-1 mağlup ettiğini hatırlatarak, bitime bir hafta kala...

Mehmet Akif Üstündağ: Şampiyon olmak istiyoruz

Tolga SAĞLAM / TRABZON () - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV 2019 Avrupa Altın Ligi beşinci maçında Belçika'yı 3-1 mağlup ettiğini hatırlatarak, bitime bir hafta kala Dörtlü Final'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, maçın ardından yaptığı açıklamada grupta oynadıkları 5 maçı da kazandıklarını belirterek, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Sivas'ta başlayan, Malatya ile devam eden Anadolu'da voleybol şenliği yaşıyoruz. Bugün Trabzon gerçekten şu galibiyette önemli rol oynadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gruptan çıktık, dörtlü final grubuna kaldık. Artık dört takım arasında Final Four oynayacağız. İnşallah şampiyon olmak istiyoruz. İyi bir jenerasyon var, iyi mücadele ettiler. Hatasız oynamaya gayret ettiler. Kutluyorum, namağlup gidiyoruz. Biraz onun stresi vardı ama onu da sahaya yansıtmadılar, çok teşekkür ediyorum" dedi.
ÖZBEY: İLK MAÇ ÇOK ÖNEMLİ
A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ise Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan tek takım olduklarını belirterek, "İki set verdik. Onun karşılığında da daha bir maç olmasına rağmen Final Four'a kaldık. Final Four için Letonya'ya oradan da Estonya'ya geçeceğiz. Estonya'daki amacımız birinci rakibimizi geçip finale kalmak. Bana göre ilk oynayacağımız maç çok önemli. Elediğiniz zaman finale kalıyorsunuz. O finali oynayacağız, başka şansımız yok. Şampiyon olmak istiyoruz. Genç ve ileriye yönelik bir kadroyla çıkıyoruz. Çok istekliler. Formalarını çok seviyorlar. Anadolu bizi bağrına bastı. Sivas'ta da aynı, Malatya'da da aynı. Biraz önce rahmetli Kazım Koyuncu'nun şarkısı çaldı, içimden oynamak geldi. O kadar duygulandım. Trabzon halkına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları
- Nedim Özbey'in açıklamaları

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328