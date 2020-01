Mehmet Akif Üstündağ: Olimpiyatlarda derece elde edecek kapasiteye sahibiz

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Takımın motivasyonuna inancına inanıyorum ki olimpiyat vizesini alıp ülkemize döneceğiz. Bu takım olimpiyatı hak eden bir takımdı. Bu olimpiyatlarda oynanacak müsabakalarda derece elde edecek kapasiteye sahip bir takım" dedi.7-12 Ocak tarihlerinde oynanacak olan CEV Avrupa Kıtası 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri için Türkiye'deki hazırlıklarını tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yolculuk önceki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "2020 yılında yarın yolculuğa başlayacak olan ve 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde oynanacak olimpiyat elemesine takımın hazırlıkları son antrenmanla ülkemizde tamamlamış bulunmaktayız. Biz bu şansı yakalayacağımızı, bu gücün takımda olduğuna inanmışızdır. 2019 yılında Ankara’da kendi evimizde Türk voleybolunun tarihi başarısı elde edildi. Neticede Avrupa Şampiyonası’nın bittiğini ve olimpiyat elemesinin 7 Ocak'ta Almanya maçı ile başlayacak olmasından dolayı takımımız oraya odaklandı. Federasyon olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın yolculuk başlayacak. Tüm Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda nasıl ekran başında ve bizzat desteklediyse Hollanda’da yabancılık çekmeyeceğimize inanıyorum. Takımın motivasyonuna, inancına inanıyorum ki olimpiyat vizesini alıp ülkemize döneceğiz. Bu takım olimpiyatı hak eden bir takımdı. Bu olimpiyatlarda oynanacak müsabakalarda derece elde edecek kapasiteye sahip bir takım" diye konuştu.GIOVANNI GUIDETTI: TOKYO VİZESİNİ ALMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZA Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, "Takımımız, fiziksel ve mental olarak çok iyi seviyeye ulaşmış durumda. 10 gün süreyle Antalya'da yaptığımız kamp çok iyiydi. Orada hem iyi çalışma imkanı bulduk hem de çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Önümüzde oynayacağımız turnuvanın ne kadar değerli olduğuna dair takımdaki herkesin konsantrasyonu tam ölçüde. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız maçlardan çok daha zor maçlar oynayacağız. Aynı zamanda her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz, Tokyo vizesini almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.EDA ERDEM DÜNDAR: ELİMİZDE ÇOK İYİ BİR ŞANS VARA Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise takımda büyük bir heyecan olduğunun altını çizerek, "Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Herkes birbirini çok özlemiş. Büyük bir heyecan var. 7 Ocak tarihini iple çekiyoruz diyebilirim. Elimizde çok iyi bir şans var, bunun farkındayız. Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Yazın elde ettiğimiz başarının üzerine koyup 2020 Tokyo Olimpiyatları'na adımızı yazdırmak istiyoruz. İnşallah bu takım ilk maçla beraber güzel voleybol oynayıp 12 Ocak'ta sizlerle güzel haberleri konuşmak için görüşeceğiz. Çok güzel bir ilgi ve alaka var. Heyecanla tarihlerin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.PELİN EMNİYETLİ: TOKYO BİLETİYLE ÜLKEMİZE GERİ DÖNECEĞİZA Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli ise Olimpiyat vizesi ile Türkiye'ye dönmek istediklerini söyleyerek, "Çok şükür çok büyük bir sakatlığımız olmadan sağ salim önce Belçika'ya sonra da Hollanda'ya geçeceğiz. Dediğim gibi, bu turnuvada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım Tokyo biletiyle ülkemize geri döneceğiz" açıklamasında bulundu.

