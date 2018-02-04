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Medipol Başakşehirli futbolculardan Mehmetçiğe destek

Emre Belözoğlu, sahaya; Afrin'de bulunan Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandıyla çıktı Adebayor attığı gol sonrası tribünlere dönerek asker selamı verdi Arda Turan: "Dualarımız onlarla" Medipol Başakşehir'in...

Medipol Başakşehirli futbolculardan Mehmetçiğe destek

Emre Belözoğlu, sahaya; Afrin'de bulunan Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandıyla çıktı

Adebayor attığı gol sonrası tribünlere dönerek asker selamı verdi

Arda Turan: "Dualarımız onlarla"

Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynadıkları maç öncesi kaptanlık pazu bandına Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ve şehitlerimizin anısına özel bir arma taktı. Emre, Afrin'de bulunan Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile sahaya çıktı.
ADEBAYOR'DAN ASKER SELAMI
Medipol Başakşehir'in Togolu oyuncusu Emmanuel Adebayor da, Atiker Konyaspor maçının 36'ncı dakikasında attığı gol sonrası tribünlere dönerek asker selamı verdi. İstanbul ekibinin taraftarları da Adebayor'un bu hareketine asker selamıyla karşılık verdi.
ARDA TURAN: "DUALARIMIZ ONLARLA"
Öte yandan Arda Turan da, karşılaşma öncesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afrin operasyonunda şehit düşen Mehmetçiklerimizin mekanı cennettir. Allah geride kalan, mücadele eden kahraman askerlerimize de güç kuvvet versin. Dualarımız onlarla..." ifadelerini kullandı.

KONYA /

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