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Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İstanbul,() - UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, son çalışmasını kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör...
SPOR 23.10.2019, 19:18
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İstanbul,() -
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, son çalışmasını kendi tesislerinde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyununun ardından yapılan taktik antrenman ve çift kale maçla çalışmalarını tamamladı. Turuncu-lacivertli takımda antrenmana sakatlığı süren Daniel Aleksic katılmazken diğer tüm oyuncular çalışmalarda yer aldı.
Medipol Başakşehir, son çalışmasının ardından yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak mücadeleyi beklemeye başladı.
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-Antrenmandan detaylar
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