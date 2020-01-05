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Medipol Başakşehir ve Trabzonspor Antalya’ya geldi
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’nın Serik İlçesi’ne bağlı Belek’te sürdürecek olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kente geldi. Süper Lig’e verilen arada kamp çalışmalarını Antalya’da sürdürmek isteyen takımların...
SPOR 05.01.2020, 13:17
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’nın Serik İlçesi’ne bağlı Belek’te sürdürecek olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kente geldi.
Süper Lig’e verilen arada kamp çalışmalarını Antalya’da sürdürmek isteyen takımların Antalya’ya gelişi devam ediyor. Öğle saatlerinde Antalya Havalimanı’na gelen Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kamp yapacakları otele doğru harekete geçti. İki takım da 3-13 Ocak tarihleri arasında hazırlıklarını Belek’te sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un havalimanından çıkış görüntüleri
-Takımların otobüslere biniş görüntüleri
Süper Lig’e verilen arada kamp çalışmalarını Antalya’da sürdürmek isteyen takımların Antalya’ya gelişi devam ediyor. Öğle saatlerinde Antalya Havalimanı’na gelen Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, kamp yapacakları otele doğru harekete geçti. İki takım da 3-13 Ocak tarihleri arasında hazırlıklarını Belek’te sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un havalimanından çıkış görüntüleri
-Takımların otobüslere biniş görüntüleri
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|17
|25
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|17
|24
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|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
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|17
|13
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|17
|13
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|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
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|21
|29
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|21
|28
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|21
|24
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|20
|22
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|21
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|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
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|18
|31
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|19
|31
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|29
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|19
|26
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|19
|16. Eibar
|19
|19
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|18
|15
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|18
|14
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|19
|14
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