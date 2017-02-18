Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "Bir puanı cebimize koyup devam edeceğiz"

Gaziantepspor Teknik Direktörü Uygun: "Gaziantepspor kümede kalacak"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonunda yaptığı açıklamada, "Rakibin ikinci bölgede beklediği oyuna hazırlıklıydık. Hücum anlamında 7 opsiyon çalıştık. Üçüncü bölgeye kadar opsiyonları kullandık, 26 şut attık, 50'nin üzerinde orta yaptık. Bundan sonra devreye beceri giriyor. İlk ve ikinci yarının son bölümlerinde rakip de bizi cezalandırabilirdi. Böyle maçlarda, oyunu çözebilmek için erken gol bulmak gerekiyor. Topu çabuk çeviremedik, biraz daha hareketli olmamız gerekiyordu. Rakip iyi mücadele etti, onları tebrik ediyoruz. Bu kadar şut atıp, orta yapıp kazanamıyorsak bir puanı cebimize koyup devam edeceğiz. İkinci yarıda oyunlar daha zor. Alınmış puan, her zaman puandır. Böyle bakmak lazım" dedi.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, "Biz de kazanabilirdik, onlar da kazanabilirdi. Birçok pozisyon ürettik, bundan dolayı çok mutluyuz. Kısa sürede takım olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bizim için önemli bir puandı, tabii ki 3 puan almak istedik ama olmadı. İnşallah gelecek hafta taraftarımızın desteğiyle Fenerbahçe karşısında 3 puanı almak istiyoruz. Herkesin gözünde düşmüş olan Gaziantepspor'u inşallah kümede bırakacağız. Bunu son haftada göreceksiniz, Gaziantepspor kümede kalacak" şeklinde konuştu.

Sahada çok fazla yabancı oyuncu bulunmasına da değinen Uygun, "Eserinle gurur duy Türkiye. Sahada maalesef Türk futbolcu sayısı çok azdı. Artık neredeyse İstiklal Marşımızı bile okumanın anlamı kalmıyor" diye konuştu.

İSTANBUL /