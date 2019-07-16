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Medipol Başakşehir taktik ve kuvvet çalıştı

İSTANBUL, () - Yeni sezona Avusturya'nın Salzburg şehrinde hazırlanan Medipol Başakşehir, kampın 9'uncu gününü çift antrenmanla tamamladı. Sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapan turuncu-lacivertliler, akşam antrenmanına ısınma...

Medipol Başakşehir taktik ve kuvvet çalıştı

İSTANBUL, () - Yeni sezona Avusturya'nın Salzburg şehrinde hazırlanan Medipol Başakşehir, kampın 9'uncu gününü çift antrenmanla tamamladı. Sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapan turuncu-lacivertliler, akşam antrenmanına ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas oyunun ardından pozisyon sonlandırma ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Turuncu-lacivertlilerde izinli Joseph Attamah’ın yanı sıra kas ezilmesi olan Uğur Uçar ve kas zorlanması olan Demba Ba idmana katılmadı. Alexandru Epureanu ve Fredrik Gulbrandsen fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Yarın sabah saatlerinde antrenman yapacak Medipol Başakşehir, TSİ 19:00'da kamptaki 3'üncü hazırlık maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek.
(FOTOĞRAFLI)

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