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Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi bir yolda gidiyoruz. Yükselişimiz oyun ve puan olarak devam ediyor. Çok önemli eksiklerimiz olmasına rağmen oyuncularımız bunu hissettirmedi. Bugün de maçın içinde oldular" dedi. Süper...

SPOR 10.11.2019, 22:42
Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü maçının ardından
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi bir yolda gidiyoruz. Yükselişimiz oyun ve puan olarak devam ediyor. Çok önemli eksiklerimiz olmasına rağmen oyuncularımız bunu hissettirmedi. Bugün de maçın içinde oldular" dedi.
Süper Lig'in 11'inci haftasından Medipol Başakşehir evinde konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"YÜKSELİŞİMİZ OYUN VE PUAN OLARAK DEVAM EDİYOR"
İyi bir yolda gittiklerini ifade eden Okan Buruk, "İyi bir yolda gidiyoruz. Yükselişimiz oyun ve puan olarak devam ediyor. Çok önemli eksiklerimiz olmasına rağmen oyuncularımız bunu hissettirmedi. Bugün de maçın içinde oldular. Erken gol bulunca rahat olcağını düşünürken, ilk yarıda verdiğimiz pozisyonlar vardı. 'İkinci yarıda golü erken atarsak, maçı bitiririz' dedik ama ikinci golü de geç bulduk. Daha rahat olacak derken, 2-1 olunca rakibimizin üzerimize geldiği son 4-5 dakikalık bölümü yaşadık. Oyundan memnunum. Çok zorlu bir tempo içerisinden çıktık ve milli takım arası öncesi bu maçı kazanmak önemliydi" diye konuştu.
"ÖNCELİKLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI"
Önceliğin takımın başarısı olduğunu belirten Buruk, "Bütün oyuncularıma süre vermeye çalışıyorum. Arda da bugün girdikten sonra çok çaba sarfetti. Destek verdi. Bir sakatlıktan çıktı ve tekrar formunu bulmaya çalışıyor. İyi bir kadromuz var. Tüm oyuncularımız iyi niyetle bu takıma hizmet etmeye çalışıyor. Burada öncelikli olan takımın başarısı" şeklinde konuştu.
METİN DİYADİN: BAŞAKŞEHİR GİBİ BİR TAKIMA KARŞI BU KADAR OYNANABİLİRDİ
Oynadıkları oyundan memnun olduğu ancak girdikleri gol pozisyonları değerlendirememeleri nedeniyle kaybettiklerini vurgulayan Metin Diyadin, "Bizim için zor bir deplasman olacağını düşünüyorduk ki Başakşehir bana göre bu ligin en organize oynayan ve oyun formatı oturmuş takımı. Sahada birçok değişkeni oynayabiliyor. Sahada doğru durmamız gerektiğini düşünerek, taktiksel oynadık. Medipol Başakşehir'e karşı deplasmanda ancak bu kadar gol pozisyonuna girilebilir, şut atılabilir. İlk yarıda kaçırdığımız goller var. Aynı pozisyonu Medipol Başakşehir değerlendirdi. İlk yarı kesinlikle skor üretmemiz gerekiyordu. İkinci yarı oyun ortada giderken, ikinci golü kontrataktan yedik ama golü de bulduk. Son bölümde ikinci golü bulamayınca, sahadan mağlup ayrıldık. Bugün de Başakşehir gibi bir takıma karşı bu kadar oynanabilirdi. Üzüntülüyüz. Bazen de maç şansı arıyorsunuz. Gol vuruşları girmeyince demoralize oluyoruz. Devre arasına kadar alabileceğimiz puanlarla kulübün önünü açmak istiyoruz. Devre arasında yeni gelen yönetimimiz, transferi açıp, takımın ligde kalması için çaba gösterilecektir. Biz de bu süreçte istek ve arzumuzu devam ettireceğiz. Transfer yasağımız var. Süper Lig'de oynamış oyuncu sayımız 12-13. Hep aynı oyunculara yük biniyor. Son 3 haftadır iyi mücadele ediyoruz ancak yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremeyince olmuyor. Çocukların sezon başından beri özveriyle her şeyini ortaya koyduğu gerçeğini düşünürsek, emin olun onlar adına yazık oluyor. Üstünlük sağladığımız anlar da oluyor ama maalesef gol üretemeyince yeniliyoruz. Oyuncuların takımı sahiplenmeleri konusunda oldukça memnunum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Okan Buruk'un açıklamaları
- Metin Diyadin'in açıklamaları

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