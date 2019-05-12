Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: 2-1

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Erdem Bayık

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert- Caiçara, Kudryashov, Mahmut, Clichy, Gökhan, Soner (Dk. 46 Emre Dk. 82 İrfan Can), Visca, Jojic (Dk. 60 Robihho), Napoleoni, Bajic

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan- Kitsiou, Pazdan, Ante Kulusic (Dk. 86 Alihan), Pinto, Sedat Ağçay, Thibault Moulin (Dk 62 İlhanParlak), Hector Canteros, Hadi Sacko, Tyler Boyd (Dk 84 Scarione), Dever Orgill

GOLLER: Dk. 17 Boyd (MKE Ankaragücü), Dk. 46 Bajic, Dk. 62 Robinho (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Pazdan (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı rakibi MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup ederek Galatasaray ile aynı puanda ligin 2’nci sırasında yer aldı ve ligin 33’üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı öncesinde iddiasını sürdürdü. Medipol Başakşehir’in gollerini 46’ncı dakikada Bajic ve 62’nci dakikada Robinho kaydetti. Ankaragücü’nün tek golünü ise 17’nci dakikada Boyd attı.

7’nci dakikada sağ kanattan Visca’nın yerden ortasında topuğuyla topa dokunan Bajic’in vuruşunu kaleci Korcan çıkardı, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

17’nci dakikada Ankaragücü öne geçti. Orgill’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boyd topu soluna aldı ve şutunu çekti, meşin yuvarlak Mert’in solundan ağlarla buluştu: 0-1

Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü’nün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

46’ncı dakikada Başakşehir beraberlik golünü buldu. Visca’nın sağ kanattan yerden ortasında Bajic topuğuyla dokundu ve topu ağlara gönderdi: 1-1

56’ncı dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda Jojic’in şutu kaleci Korcan’da kaldı

59’uncu dakikada sol çaprazdan topla içeri giren Napoleoni’nin şutunu Korcan kornere gönderdi.

62’nci dakikada Başakşehir öne geçti. Emre’nin pasında sağ çaprazdan Visca’nın şutunu kaleci Korcan arka direğe çeldi, Robihho devamında dar açıdan topu ağlara gönderdi: 2-1

Mücadele Medipol Başakşehir’in 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.