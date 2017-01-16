Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile sözleşme imzaladı

İSTANBUL,() - MEDİPOL Başakşehir, Bundesliga ekiplerinden FC Schalke 04'ün Brezilyalı defans oyuncusu Junior Caiçara ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Caiçara için kulüp binasında düzenlenen imza törenine Medipol Başakşehir Başkanvekili Dr. Çağatay Kalkancı katıldı ve Brezilyalı futbolcu kendisini 3,5 yıllığına turuncu-lacivertli kulübe bağlayan imzayı attı. 27 yaşındaki Júnior Caiçara, 80 numaralı formayı giyecek. Profesyonel kariyerine Brezilya'nın Santo Andre takımında başlayan ve sırasıyla Bulgar ekibi Ludogarets, Portekiz ekibi Gil Vicente ve son olarak Alman Schalke 04 takımlarında forma giyen Júnior Caiçara'nın, kariyeri boyunca oynadığı 240 maçta 5 gol ve 31 asisti bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)