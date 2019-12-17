istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Lig’in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor'un 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman,...

SPOR 16.12.2019, 23:18
Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Süper Lig’in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor'un 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, düzenlenen basın toplantısına katıldılar.
Okan Buruk, bu tür maçların zor olduğunu dile getirerek, "Özellikle Avrupa Kupası maçından sonra bu tür maçlar zor oluyor. Birinci nedeni herkesin takdir ettiği bir başarıdan sonra, üst üste maç oynamak. Ben dinlenmek için 4 günün yeterli olduğunu düşünüyorum. Maçın genelinde oyuncularımız kötü oynadı diyemem. Belki kalemize bir top geldi, onu da aslında pozisyon olarak sayamam. Ceza sahası içerisinden üç kişi bizden, bir kişi onlardan, bu kadar komik ve basit bir gol yiyorsanız rakibinizi de canlandırırsınız" dedi.
OKAN BURUK: NET FIRSATLARI KAÇIRDIK VE BERABERLİĞE RAZI OLDUK
Daha hareketli olmaları gerektiğini kaydeden Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Karşılaşmanın başından itibaren herkesi uyutan bir maç oldu. Golü yediğimiz dakikalarda rakip bizi de uyutmuştu. Kötü bir gol yedik, girdiğimiz pozisyonlardan yararlanamadık. Maç bitene kadar son 15 dakika baskı kurduk. Pozisyona girdik, net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk. Konyasporlu futbolcuları da mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Belki bizi uyuttular ama buna da saygı duymak gerekiyor. Karşılaşmanın hakemi rakibin vakit geçirip geçiremediğini çok anlayamadı. Beraberlik için mücadele eden bir takım vardı ve onları emeklerinden dolayı kutluyorum. Takımımın da daha iyi olması gerektiğini söylüyorum. Geçen hafta da böyle sürpriz bir gol yedik. Kazanabileceğimiz 2 maç berabere bitti. Avantajımızı yitirdik."
"ÇOK FAZLA RÖLANTİYE ALDIK"
Okan Buruk, maçı çok fazla rölantiye aldıklarını söyleyerek, "Bugün gerek kenarlardan ve gerekse de merkezden hücum etmeyi planladık. Belki 10 tane net pozisyon bulmuşuzdur. Rakip bizi kapattı da diyemiyorum. Sadece belirli bölümlerde iyi işler yapamadık. Rakip hep kendi sahasında bekledi. İkinci yarı 5-10 dakika rakibe pas imkanı verdik. Yine tehlike oluşturacak bir durum yoktu. Biz geçişleri daha iyi yapabilseydik, biraz daha çabuk dikine, ön tarafı düşünen bir takım olmamız gerekiyordu. Takımımla ilgili en büyük mutsuzluğum, çok fazla rölantiye aldık. Eskiden kalan alışkanlık hep var, bunu yenmek gerekiyor. Bu tür takımlara atacaksınız golleri. Maalesef bitiremedik. Amacımız kazanarak ikinci sıraya geçmekti. Kalan iki maçı kazanıp liderlik için mücadele etmeliyiz" diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting CP ile eşleşmeleriyle ilgili olarak ise Buruk, "İsim olarak çok önemli bir takım. Son yıllardaki ligdeki durumuna baktığımızda eski günlerinden daha uzak diyebiliriz. Şubattaki kadro yapısı nasıl olacak bilemiyoruz ama hoca değişikliğinin ardından kendini toparlayan ve Avrupa Ligi’nde gruptan çıkan bir takım. İyi oyunculara sahipler. Ne çıkarsa hayırlısı olsun demiştim" diyerek basın toplantısını noktaladı.
AYKUT KOCAMAN: DİRENÇLİ BİR TAKIM GÖRÜNTÜMÜZ VARDI
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise maçla ilgili anlatılacak çok fazla şeyin olmadığını söyledi. Kocaman, “Bugün bir farlılık yapalım ve sonuçtan yola çıkarak başlayalım. Puan durumundaki yerimizi çok değiştirecek, yani biraz daha morallendirecek, yukarı taşıyacak bir durum olmadı sonuç olarak. Ancak son haftalardaki özellikle deplasmanlara değinmek lazım, çünkü içeride oynadığımız Malatya, Gaziantep ve Beşiktaş maçları nispeten kendi oyunumuza yakın oyunlar oynadığımız maçlar olarak gözüktü. Ancak deplasmanlarda çok kolay çözülen, kırılgan, kolay pozisyon veren, kolay goller yiyen bir takım pozisyonundaydık. Bu 1 puan sıralamadaki yerimizi değiştirmeyecek ama en azından dirençli bir takım görüntümüz vardı. Bu deplasmandan puan almak çok kolay değildi. Hafta içinde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptan çıkmayı başarmış bir takım karşısında, derli toplu bir şekilde sahadaydık. Buradan alınan puan direncimizi yukarıya çıkarmak adına, takıma da umut ve güç verme açısından önemliydi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Okan Buruk'un açıklamaları
- Aykut Kocaman'ın açıklamaları

Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10