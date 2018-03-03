Medipol Başakşehir - Göztepe maçının ardından

Göztepe Teknik Direktörü Tuna: "Hatalarımızdan kaynaklanan bir mağlubiyet yaşadık."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "Zihinsel toplanmayı çabuk yaparak bugün kazanmak önemliydi"

"Ligin sonu yaklaştıkça daha az hata yapmalıyız"

Ali DANAŞ - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. İki takım teknik direktörleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

TAMER TUNA: "HATALARIMIZDAN KAYNAKLANAN BİR MAĞLUBİYET YAŞADIK"

İki takımında sahada iyi performans gösterdiğini ifade eden Tamer Tuna, "Maçın kalitesi ve pozisyonları açısından lig ortalamasının üzerinde futbol oynadık. Oyunun çok durmasına rağmen iyi bir oyun vardı. İki takımda oynama isteği var. İlk yarıda baskı kurmak istedik ve bunda zaman zaman başarılı olduk. Ama duran topta gol yedik. Düzelttiğimiz bir yönümüzden bu maçta gol yedik. Yine de 2'nci yarıda hücuma çıktıktan sonra dönüş yapan Başakşehir'e karşı hızlı pozisyonlar bulmak istedik. Malesef hatalarımız oldu. 36 puan bizi güvende hissettiriyor ve bu oyunu oynattırıyor. Avrupa hedefimiz var ve pozisyon olarak iyi bir seviyedeyiz. Önümüzdeki haftalarda bunu başarmak için mücadele edeceğiz. Başakşehir bizden biraz daha iyi oynadı. Hatalarımızdan kaynaklanan bir mağlubiyet yaşadık" dedi.

ABDULLAH AVCI: "ZİHİNSEL TOPLANMAYI ÇABUK YAPARAK BUGÜN KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada olduğu gibi bugünde duran toptan buldukları golle maçı çözdüklerini belirten Avcı, "Göztepe takımı özellikle lige çıktığından bugüne direk oyunu oynayan ve dönen toplar ile ikinci bölgede çok top kullanmadan direk oynayan bir takım. Biz 4-5-1 taktiği ile sahada yer alan rakibimize karşı bloklar arasına oyuncu sokmak istedik. Emre ve Mossoro ile bunu başardık. 8 kez topla buluşturduk. Duran toplar ile bulduğumuz pozisyonlar var. 45+2'de golü bulduk. Golü izledim. Faul değil gibi duruyor. İki tane duran toptan Epureanu vurdu kaleci kurtardı. Geçen hafta da verilemeyen penaltı vardı. Topa sahip olduğumuz dakikalar var. Yüzde 60 topa sahip olmuşuz. Göztepe duran toptan gol yiyen bir takım ve ilk maçı da böyle çözmüştük. Yaş ortalamamız daha yüksek olmasına rağmen koşu mesafemiz daha fazla. Frei, çok yüksek koşular yaptı. Rakibe 4 top kaybı yaptık . Zihinsel toplanmayı çabuk yaparak bugün kazanmak önemliydi. Göztepe ligin renkli bir takımı. Kattıkları renk için tebrik ederim. 10 hafta kaldı. Oyuncularımın zihinsel anlamda toparlanması ve taktik disipline sadık kaldıkları için teşekkür ederim. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"LİGİN SONU YAKLAŞTIKÇA DAHA AZ HATA YAPMALIYIZ"

Bu sezon şampiyonluk yarışında puan barajının daha düşük olacağını düşündüğünü vurgulayan Avcı, "Ligin sonu yaklaştıkça daha az hata yapmaları gerektiğini söyledi ve "Kazanma duygusu önemli ama ister istemez kaygılar olabiliyor. Bu riski almadan da direk oynayabilen bir takımız ama basit top kayıpları yaptık. Zaman daraldıkça bunu daha az yapmalıyız. Daha az hata yapmalıyız. Kopma olacağı tahmin etmiyorum ama herkes puan kaybedebiliyor. Her takımın sahada bir planı var. Barajın daha düşük olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

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