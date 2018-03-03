Medipol Başakşehir - Göztepe maçından notlar

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 24'ücü hafta mücadelesinde 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çaldı.

Süper Lig'in ilk yarısında 7'nci haftada İzmir'de oynanan karşılaşmayı Başakşehir, Epureanu ve Adebayor'un golleriyle 2-1'lik skorla kazandı. Göztepe'nin golü 90'ıncı dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti.

SURİYELİ ÇOCUKLARDAN PANKARTLI TEŞEKKÜR

Medipol Başakşehir - Göztepe maçı öncesinde Suriyeli 10 çocuk ellerinde, 'Suriyeli çocuklar Türkiye'ye minnettar' pankartıyla sahaya çıktı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE ÜÇ İSİM SINIRDA

Medipol Başakşehir'de takımın önemli oyuncularından Emre Belözoğlu, Clichy ve Caiçara sarı kart sınırında bulunuyor. Üç futbolcu Göztepe karşısında sarı kart görmeleri durumunda, 25'inci haftada Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir ilk 11'e geri döndü. En son 21'inci hafta maçında Fenerbahçe maçında ilk 11 oynayan Mahmut, Trabzonspor karşılaşmasında 21 dakika forma giydi.

GÖZTEPE'DE BETO YOK, KADU YEDEK

Süper Lig'in 21'inci haftasında Osmanlıspor ile evinde oynadığı maçta sakatlık geçiren Göztepe'nin 2 önemli isminden Beto kadroda yer almazken, Kadu, Medipol Başakşehir maçında yedek kulübesinde yer alıyor. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre de kadroda yer almayan diğer isimler. İzmir ekibinin 16 Süper Lig maçında 11'de sahaya sürdüğü sol bek oyuncusu Adama Traore ise cezası nedeniyle İstanbul deplasmanında forma giyemiyor. Ayrıca Göztepe'de Sabri Sarıoğlu, Halil Akbunar, Selçuk Şahin ve Yoan Gouffran sarı kart sınırında yer alıyor. Göztepe'nin kadrosunda yer alan 4 ismin sarı kart görmesi durumunda Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmada görev alamayacaklar.

İLK 11'LER

İki takım sahaya şu 11'le çıktı;

M. BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor

GÖZTEPE: Günay, Sabri, Kosanovic, Reis, Leo, Poko, Selçuk, Castro, Gouffran, Halil, Ba