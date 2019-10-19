Medipol Başakşehir - Göztepe: 2-1

Sezer AFŞAR - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL ()

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Kısal, Serkan Çimen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Çaiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Robinho), Gökhan İnler (Dk. 46 Mehmet Topal), Gulbrandsen (Dk. 73 Ba), Visca, Crivelli

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Poko, Napoleoni (Dk. 60 Halil Akbunar), Mossoro (Dk. 80 Castro), Serdar Gürler (Dk. 85 Yasin Öztekin), Jerome

GOLLER: Dk. 12 Gulbrandsen, Dk. 90+3 Skrtel (Medipol Başakşehir) - Dk. 64 Soner Aydoğdu (Göztepe)

SARI KARTLAR: Gökhan (Medipol Başakşehir) - Mossoro, Alpaslan, Poko (Göztepe)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

2'nci dakikada Başakşehir etkili geldi. Gökhan İnler'in sert şutunu kaleci Beto kurtarırken dönen topa İrfan Can vurdu. Kaleci Beto bu topu da çıkarmayı başardı.

11'inci dakikada Başakşehir golü buldu. Rakip yarı alanda topla buluşan Epureanu'nun savunma arkasına attığı topa Gulbrandsen hareketlendi. Sol çaprazda topla buluşan Gulbrandsen, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken VAR odasından gelen karar sonucunda hakem golü verdi: 1-0.

19'uncu dakikada İrfan Can'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunu kaleci Beto çelmeyi başardı. Seken topta Gulbransen'in şutu yandan dışarı gitti.

45'inci dakikada Göztepe, Başakşehir yarı alanının ortalarından serbest vuruş kazandı. Serdar Gürler'in ceza sahası içine ortasında Mahmut'un ters kafa vuruşunu kaleci Mert son anda kornere çeldi.

45+1'inci dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içinde oluşan karambolde top Soner'in önünde kaldı. Soner müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ama top az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

64'üncü dakikada Göztepe golü buldu. Başakşehir yarı alanının ortalarında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun sert vuruşu, kaleci Mert'in solundan direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

79'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Jerome pasını ceza sahası dışındaki Halil'e çevirdi. Halil'in yerden plase şutunu kaleci Mert kurtardı.

90+2'nci dakikada ceza sahasına gelen ortada arka direkte topla buluşan Mahmut Tekdemir'in şutunu kaleci Beto, son anda kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada Başakşehir golü buldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahasında oluşan karambolde top Skrtel'in önünde kaldı. Skrtel'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele Medipol Başakşehir'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

GÖZTEPE TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe taraftarı oynanan mücadelede takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan deplasman tribününü dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, maç boyunca takımlarını destekledi.

OKAN BURUK'UN DOĞUM GÜNÜ

Öte yandan bugün oynanan mücadele, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk için de ayrı bir önem taşıdı. Buruk, bugün 46'ncı yaş gününü kutlarken, ilk defa 19 Aralık'ta bir mücadelede teknik direktör olarak sahaya çıktı.