Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor
Benzinin litresine 9-11 kuruş zam...
Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü
Edirne'de okullara kar tatili
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Beşiktaş'ta avukata evinin önünde silahlı saldırı
Avukata evinin önünde silahlı saldırı

Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: 1-1

İSTANBUL, () STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Uygar Bebek MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan (Dk. 74 İrfan Can), Emre, Visca, Mossoro (Dk. 81 Bajic),...

Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: 1-1

İSTANBUL, ()

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Uygar Bebek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan (Dk. 74 İrfan Can), Emre, Visca, Mossoro (Dk. 81 Bajic), Elia (Dk. 66 Kerim), Adebayor
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Claro, Palitsevich, Uğur, Scekic, Khalili, Jailton (Dk. 83 Alper), Sessegnon, Aydın (Dk. 61 Deniz), Manu (Dk. 70 Milinkovic)
GOLLER: Dk. 28 Adebayor (Medipol Başakşehir) - Dk. 50 Khalili (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Epureanu, Gökhan, Emre (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'de 23'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.
3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü 28'inci dakikada Emmanuel Adebayor kaydederken, konuk ekibin golü 50'nci dakikada Abdul Khalili'den geldi. Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir 47 puanla haftayı ikinci sırada tamamlarken, Gençlerbirliği ise 26 puanla 13'üncü sırada kendisine yer buldu.

28'inci dakikada Emre'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Adebayor ceza sahası içerisinde bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Hopf'un uzanamayacağı köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
İlk yarı 1-0'lık Medipol Başakşehir üstünlüğü ile tamamlandı.
50'nci dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına Khalili geçti. Uzak mesafe olmasına rağmen sağ çaprazdan meşin yuvarlağa sağ ayağıyla sert vuran Khalili, kaleci Volkan'ı avladı ve maçta eşitliği sağladı: 1-1.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314