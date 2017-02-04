Medipol Başakşehir - Galatasaray maçından notlar

Ahmet Çalık ısınırken sakatlandı

Kadir ÇETİNÇALI - İSTANBUL /

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Galatasaray'da ilginç sakatlıklar dizisine bir halka daha eklendi. Sarı kırmızılı ekibin stoperi Ahmet Çalık maç öncesi ısınma çalışmasında Lukas Podolski ile girdiği mücadelede sakalandı. Çalık, tedavisinin ardından ilk onbirdeki yerini aldı.

MUSLERA RİSKE EDİLMEDİ

Kupada yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da zorlu Başakşehir maçı öncesi Riekerink, kararını Cenk Gönen'den yana kullandı. Hatırlanacağı üzere serçe parmağında kırıkla özel eldiven yardımıyla oynayan Uruguaylı file bekçisi Muslera, lig maçları öncesi bu karşılaşmada riske edilmedi. Riekerink bu yüzden Cenk'e forma verdi.

Cenk Gönen, Galatasaray formasıyla çıktığı 13 resmi maçta da kalesinde gol gördü.

Hafta boyunca takımla çalışan ve maç kadrosuna alınması beklenen Tolga Ciğerci yine teknik direktör Riekerink tarafından kadroya alınmadı.

Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden eski yönetici Haldun Üstünel'in ağabeyi Kerim Üstünel bugün hayatını kaybetti.