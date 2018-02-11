Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, - Caicara, Chedjou, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gökhan, Arda Turan, Adebayor.

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, - Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatıf, Dirar, Guiliano, Fernandao