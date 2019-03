Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından

Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ortaya koydukları performansın karşılığını alamadıklarını dile getiren Yanal, şöyle konuştu: "İlk 25 dakika oyunun kontrolü bizdeydi. Daha sonra ilk yarının sonuna kadar oyunu rakibe verdik. Bunun dışında maçta tamamen oyun bizdeydi. Bunu skorla birleştiremedik. Hem skor almak hem iyi oynamak oldukça zorlandığımız bir iş. Ben büyük takım teknik direktörüyüm, bu takımda oynayan oyuncular sahada olduğu her dakikadan sorumludur. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız için oldukça üzgünüz. Soyunma odasında da maçı hak ettiğimizi konuştuk. Başakşehir'e karşı burada uzun süre üstün oynamak önemliydi, bunun hakkını alamadığımız için oldukça üzüntülüyüz. Bundan sonraki her maç final maçıdır. Bundan sonraki maçların geri dönüşü yok. Hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız."

YANAL: BİZ BİR MAÇI DEĞİL, UZUN BİR SÜRECİ YÖNETİYORUZ

"Bu bir ritim işi. Gerçekten ayarlarımız bozuk. Fenerbahçe'nin istediği ayarlara döndürülmesi gerekiyor. Bizim işimiz süreç yönetimi. Herkesi içeride tutmak zorundasın. Oyuncu değişikliğini 30'uncu dakikada yapma zorunluluğu hissettiğim oldu ama çok büyük zorunluluk olmadığı sürece bunu tercih etmem. Onların duygularını doğru yönetmeliyiz. Onlar bize bir dahaki haftada lazım. Biz bir maçı değil, uzun bir süreci yönetiyoruz."

YANAL'IN TOPLANTISINI BAŞAKŞEHİR TEZAHÜRATLARI KESTİ

Ersun Yanal'ın basın toplantısı yaptığı sırada Medipol Başakşehirli yöneticiler, kulüp çalışanları ve bazı futbolcular, toplantı odasının önünden şampiyonluk tezahüratları yaparak geçti. Basın odasının yanındaki alandan geçen kafile, yüksek sesle tezahürat yaparken, bu nedenle Ersun Yanal'ın basın toplantısı bir süre kesintiye uğradı. Ersun Yanal konuyla ilgili, "Bitmesini bekleyelim, öyle devam edelim" dedi.

Tezahüratı yapan kafile basın odasının bulunduğu bölümden uzaklaştıktan sonra Ersun Yanal sözlerine devam etti.

AVCI: İKİNCİ YARI FENERBAHÇE RİSK ALDI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise çok iyi oynadıklarını söyledi ve şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin durumu, tarihini yansıtmıyor. Bugünkü durumunu hiçbir zaman gözetmeden kaliteli büyük bir camiaya karşı oynadık. Hoca değişikliği sonrası birinci bölgede topa daha fazla hakim olan, ikili mücadeleyi seven ve kenardan en fazla orta yapan takım oldular. Biz bununla ilgili baskıları kimlerle yapacağımızı ve topa sahip olduktan sonra neler yapacağımızı çalıştık. Maça Fenerbahçe iyi başladı. Biz çok top kaybı yaptık. 17'nci dakikadan sonra 45'inci dakikaya kadar ligin son dönemlerdeki en iyi oyununu oynadık. Bu dönemde yüzde 75 topla oynadık. İkinci yarı Fenerbahçe risk aldı. Pozisyon hatasından değil bireysel hatadan gol yedik. Pozisyon hatasından yeseydik üzülürdük. Bunlar olabiliyor. Golden sonra dengemiz bozuldu ve bir pozisyon verdik. Sonrasında toparlandı. Bugün iki golümüzü de bek stoper arası koşulardan attık."

"ROBINHO HARİKA BİR TAKIM OYUNCUSU"

"Robinho en fazla mesafe kateden, en fazla sprint atan isimdi. Harika bir takım oyuncusu. 38 yaşındaki Emre, aynı şekilde. Kazanabilmek son derece önemliydi. Rakibimizin iyi oyunu için tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Bu tip takımlara karşı topu kaybedersek tekrar topun peşinden koşmak kolay değildir. Çok değerli, şampiyonluk yaşamış camialarla yarış yapmak zaman zaman zihinsel düşüş yaşatabiliyor."

"BÖYLE BİR KÜLTÜRÜMÜZ YOK"

"Kolay bir süreç değil. Bizim böyle bir kültürümüz yok, umarım yaşadıktan sonra sahip oluruz. Bu emeğin karşılığını umarım alırız."

Avcı son olarak medyaya yansıyan "Biz kazandıkça Galatasaray'ın kimyası bozulacak" ifadesinin kendisine ait olmadığını söyleyerek, "Abdullah Avcı'dan rakipleriyle ilgili bir şey duydunuz mu? Erzurumspor maçında berabere kaldıktan sonra 2 gün bulunduğum yerden kalkamadım. Abdullah Avcı'nın geçmişine baksınlar. Ben o camianın içinde görev yaptım Bütün takımlara saygım var. Konuların başka şekilde yansıtılması bizi üzüyor. Hiçbir rakibimizin değerini düşürecek hiçbir kelime kullanmadım" dedi.

