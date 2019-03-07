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Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını Hüseyin Göçek yönetecek 

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde Hüseyin Göçek düdük çalacak.  Haftanın programı ve görev alacak hakemler...

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını Hüseyin Göçek yönetecek 

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde Hüseyin Göçek düdük çalacak. 
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN 
20:30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor (ABDULKADİR BİTİGEN)

CUMARTESİ 
16:00 Trabzonspor - Akhisarspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
19:00 Medipol Başakşehir  - Fenerbahçe (HÜSEYİN GÖÇEK)
19:00 MKE Ankaragücü - Bursaspor (SERKAN ÇINAR)

PAZAR 
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (METE KALKAVAN)
16:00 Göztepe - Kasımpaşa (KORAY GENÇERLER)
16:00 Çaykur Rizespor  - İstikbal Mobilya Kayserispor (HALİS ÖZKAHYA)    
19:00 Beşiktaş  - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)

PAZARTESİ 
20:00 Galatasaray  - Antalyaspor (ARDA KARDEŞLER)
 

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