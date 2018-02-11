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Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçından notlar

 MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,()  -   Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük...

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçından notlar

 MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,()  -
 
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK
Medipol Başakşehir'de Mossoro kadroda yer almazken Elia yedek soyundu. 
Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı devam eden Mossoro'ya görev vermezken Elia'yı yedek soyundurdu. Avcı, zorlu mücadelede Arda Turan'ı ise ilk 11'de sahaya dürdü. 
Öte yandan turuncu lacivertli ekipte kart cezalısı olan Emre Belözoğlu da bu önemli mücadelede takımını yalnız bıraktı.
FENERBAHÇE'DE NETO VE GIULIANO 11'DE 
Fenerbahçe'de Janssen, Skrtel ve İsmail Köybaşı sakatlıkları sebebiyle Medipol Başakşehir mücadelesinde forma bulamadı. Sakatlıkları sona eren Luis Neto ile ligin 18'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında omzu çıkan Giuliano 11'de görev aldı Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, Şener Özbayraklı'ya ise görev vermedi. 
ARDA TURAN İLK KEZ 11'DE
Medipol Başakşehir'in devre arasında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, yeni takımıyla ilk kez 11'de forma şansı buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı sakat oyuncuların yokluğunda Arda Turan'a ilk 11'de şans verdi.
LUCESCU TRİBÜNDE YER ALDI
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, tribünde kendisine ayrılan yerde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı takip etti.
KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta stat büyük ölçüde doldu. Turuncu-lacivertli ekip taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan yerleri tamamıyla doldurdu. 
ŞEHİTLER UNUTULMADI
Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. 3. İstanbul Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele öncesinde şehit olan Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.
 

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