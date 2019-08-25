Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile mücadele etti. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.Medipol Başakşehir ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe ise sahasında Gazişehir Gaziantep karşısında 5-0 galip geldi. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, takımla idmanlara çıkan ancak henüz hazır olmayan Alexandru Epureanu, bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Gael Clichy ve cezalı İrfan Can Kahveci bu maçın kadrosunda ye almadı. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe maçına şu ilk 11 ile çıktı; Mert- Caiçara, Chedjou, Viera, Aziz, Azubuike, Arda, Mossoro, Visca, Elia, Crivelli.Sarı lacivertli takımda ise Victor Moses, Mauricio Isla ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları nedeniyle mücadele yer almazken, teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir maçına şu ilk 11 ile çıktı; Altay, Ozan, Jailson, Zanga, Dirar, Emre, Tolga, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç.YANAL 2 DEĞİŞİKLİK YAPTIFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçına geçtiğimiz haftadaki maça göre 2 değişik isimle çıktı. Yanal, Isla'nın yerine Ozan Tufan'a, Moses'ın yerine ise Deniz'e forma verdi.Sarı lacivertli ekipte, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürerken sakatlık yaşayan ve yapılan tetkikler sonrasında quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edilen Isla, bu maçta takımını yalnız bırakırken, yerine Ozan Tufan görev aldı.Yanal, geçtiğimiz hafta oynanan Gazişehir Gaziantep maçında sakatlık yaşayan ve 77'nci dakikada oyundan çıkan Moses'ın yerine ise Deniz Türüç'e forma verdi.DENİZ TÜRÜÇ İLE TOLGA CİGERCİ İLK KEZ 11'DESarı lacivertli ekipte Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci ilk kez 11'de görev aldı.Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Deniz Türüç ile geçen sezon sakatlığı sebebiyle hiçbir maçta görev alamayan Tolga Ciğerci, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer aldı.TOLGAY RİSKE EDİLMEDİSarı lacivertli ekipte sakatlığı son bulan Tolgay Arslan, teknik heyet tarafından riske edilmedi. Karşılaşma öncesi kendisini iyi hissettiğini ifade eden Tolgay, mücadelede yer almak istese de teknik heyet başarılı orta saha oyuncusunu bu maç da dinlendirmek istedi.SERDAR YEDEK SOYUNDUFenerbahçe'de elinde çatlak bulunan ve tedavi sürecini tamamlayan Serdar Aziz, 11'de yer alamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Serdar Aziz'in iyileşmesine rağmen ilk maçtaki performansından memnun kaldığı Zanka-Jailson stoper ikilisini değiştirmedi.EMRE BELÖZOĞLU RAKİP OLDUMedipol Başakşehir'e 2015-2016 sezonunda transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu lacivertli formayı giyen Emre Belözoğlu eski takımına karşı sahada yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11'de görev verdiği Emre Belözoğlu'na statta bulunan taraftarlar da tezahüratları ile destek oldu.Öte yandan karşılaşma öncesinde Medipol Başakşehir Başakşehir Başkanı göksel Gümüşdağ'ın kızı Sena Gümüşdağ ile Ömer Akif Belözoğlu, Emre Belözoğlu'na çiçek takdim etti. Çiçek takdimi sırasında mikrofonu alan Sena Gümüşdağ, ''Emre ağabey seni çok seviyoruz, sen Fenerbahçelisin ama Ömer Başakşehirli'' dedi. Emre Belözoğlu daha sonra Medipol Başakşehir'in maç öncesi çektirdiği takım fotoğrafında da yer aldı.EMİNE BULUT ANILDIMedipol Başakşehir - Fenerbahçe arasındaki mücadele Kırıkkale'de kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u anmak için 1 dakika geç başlarken iki takım da sahaya siyah pankartla çıktı.Sarı-lacivertli ekip karşılaşma öncesinde sahaya ise Emine Bulut yazılı siyah t-shirt ile çıktı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar açtıkları pankartlar ile kadına şiddete teki gösterdi. ''Kadına Uzanan Eller Kırılsın'' şeklinde tezahüratlarda bulunan sarı lacivertli taraftarlar ''Emine Bulut'' ve ''Susma, Alışma, Dur De'' yazılı pankartlar açtılar.