Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: 2-1

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, ()

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Erdem Bayık

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Serdar (Dk. 15 Attamah), Mahmut, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro (Dk 86 Adebayor), Arda (Dk. 77 Napoleoni), Robinho

FENERBAHÇE: Volkan - Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Jailson (Dk. 70 Valbuena, Dk. 85 Frey), Tolgay, Moses, Eljif (Dk. 46 Mehmet Ekici), Zajc, Soldado

GOLLER: Dk. 19 Robinho, Dk. 84 Napoleoni (Medipol Başakşehir) - Dk. 73 Soldado (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Tolgay, Serdar Aziz (Fenerbahçe) - Robinho, Emre (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 19'uncu dakikada Robinho ve 84'üncü dakikada Napoleoni kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 73'üncü dakikada Soldado attı.

2'nci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Zajc'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Eljif, ceza sahası sağ çaprazından kaleyi yokladı, kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

16'ncı dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. İrfan Can'ın ara pasında Robinho'nun sağ çaprazdan şutunu kaleci Volkan ayaklarıyla çıkardı. Dönen topta Visaca'nın vuruşu üstten auta gitti.

19'uncu dakikada Medipol Başakşehir'in öne geçti. Sol kanattan İrfan Can'ın ortasında Volkan'ın uzaklaştırmak istediği top Robinho'nun önüne düştü. Brezilyalı futbolcunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21'inci dakikada Fenerbahçe'nin atak yönünün sağından Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda Eljif'in vuruşu üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada Fenerbahçe beraberlik gölüne yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Isla ortaladı. Zajc'ın kafa vurusu uzak direğin yanından auta gitti.

59'uncu dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Hasan Ali'nin ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Mert yumruklarıyla uzaklaştırdı.

62'nci dakikada Hasan Ali'nin ortasında arka direkte Soldado'nun sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Mert çeldi, devamında savunma topu uzaklaştırdı.

69'uncu dakikada Başakşehir kontra atak fırsatını yakaladı. Visca'nın sağ kanattan yerden ortasına Robinho'nun vuruşu üstten auta gitti.

73'üncü dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne imza attı. Attamah'ın kaleci Mert'e geri pasında araya giren Soldado, Mert'in üstünden topu aşırarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

76'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçme fırsatını yakaladı. Hasan Ali'nin ceza sahasına yerden pasında Zajc topu üstten auta gönderdi.

78'inci dakikada Valbuena'nın kullandığı duran topta Skrtel'in kafa vuruşu kaleci Mert'te kaldı.

84'üncü dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Visaca'nın pasında topla buluşan Mossoro, sağ çaprazdan toplu kaleye gönderdi, Napoleoni'nin kale önündeki son dokunuşu ile top ağlarla buluşturdu: 2-1

90+3'üncü dakikada Mehmet Ekici'nin ortasında savunmaya çarpan topa ceza sahasında kafa vuran Soldado meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)