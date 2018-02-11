Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: 0-2

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,() -

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, - Caicara (Dk.81 Kerim Frei), Attamah, Chedjou (Dk. 54 Napoleoni), Clichy, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler, Visca, İrfan Can Kahveci, Arda Turan(Dk.74 Bajic), Adebayor

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, - Isla, Neto, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao (Dk.72 Alper (Dk.90+4 Serhat Kot)

SARI KARTLAR: Mahmut Tekdemir, Adebayor (Medipol Başakşehir)

GOLLER: Dk. 32 - 56 Fernandao, (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile son buldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 41'e yükseltirken, Medipol Başakşehir ise 43 puanda kaldı.

2'nci dakikada Dirar'ın ara pasında altıpasın dışında topla buluşan Giuliano'nun yerden şutu az farkla dışarı çıktı.

19'uncu dakikada ceza sahası içinde rakiplerinden topu alan Dirar, topu Giuliano'ya aktardı. Giuliano'nun vuruşunda top kale üst direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Mehmet Topal'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Aynı dakikada Mehmet Topal'ın pasında ceza sahası içinde buluşan Fernandao'nun vuruşuna top auta gitti.

31'inci dakikada Isla'nın orasını Fernandao kafa ile Giuliano'ya indirdi. Giuliano'nun şutunda vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

32'nci dakikada Giuliano'nun savunma arkasına gönderdiği pasta Atamah'tan seken topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

40'ıncı dakikada Visca'nın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Volkan'da kaldı.

45+1 sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Visca'nın topunda Chedjou ön direkte buluşarak kafa vuruşu yaptı. Chedjou'nun kafa vuruşunda şeşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.

46'ncı dakikada İrfan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Arda Turan'ın ortasını Hasan Ali uzaklaştırdı.

56'ncı dakikada Dirar'ın pası ile sağ kanatta buluşan Isla'nın ortasında arka direkte topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

65'inci dakikada rakibini geçen Giuliano'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

69'uncu dakikada Mehmet Topal'ın yerden pasında ceza sahasın sol çaprazında topla buluşan Aatif'ın şutuna savunma geçit vermedi.

82'nci dakikada Chedjou'nun ara pasında altıpasın dışında sol çaprazda buluşan Dirar'ın vuruşunda topa kaleci Volkan Babacan müdahale etti.

85'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında arka direkte buluşan Adebayor'un şutu yan ağlarda kaldı.

