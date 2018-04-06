Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor maçından notlar

Clichy ve Caiçara dönüyor

Evkur Yeni Malatyaspor'da eksik yok

Adebayor ve Mahmut, Galatasaray maçı öncesi sınırda

Adebayor mu, Boutaib mi?

Avcı'nın rakibi Bulut

İbrahim ALİOĞLU - İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasının açılış karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Maçta hakem Barış Şimşek düdük çalacak.

Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. İlk yarıda Malatya'da oynanan maçı Adebayor ve Mevlüt'ün golleriyle 2-0 kazanan taraf, İstanbul ekibi oldu.

İç sahada oynadığı son 35 maçta tek yenilgi alan Başakşehir son iki maçında gol yemedi ve 26 galibiyet 8 beraberlik elde etti. Tek mağlubiyetini ise Fenerbahçe karşısında aldı. Yeni Malatyaspor ise bu sezon deplasmanda 13 karşılaşmaya çıktı. 4 galibiyet 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle bu süreci tamamlayan Erol Bulut'un ekibi, 12 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

CLICHY VE CAIÇARA DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'in iki beki Clichy ve Caiçara, sarı kart cezalısı oldukları için oynayamadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında formalarına kavuştular. Sakatlığı devam eden Mossoro ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir sahaya; Volkan, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan, Visca, Arda, Elia, Adebayor ilk 11'i ile çıktı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA EKSİK YOK

Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Evkur Yeni Malatyaspor'da herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor. Erol Bulut'un sahaya sürdüğü ilk 11 ise şu şekilde: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Aytaç, Rahman, Pereira, Adem, Boutaib.

ADEBAYOR VE MAHMUT, GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SINIRDA

Başakşehir'in iki önemli ismi Adebayor ve Mahmut, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda 29'uncu haftada şampiyonluğun kaderini belirleyecek maçlardan biri olan Galatasaray karşılaşmasında görev alamayacaklar. Evkur Yeni Malatyaspor'da ise Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Adem Büyük ve Emanuel Dening'in 3 sarı kartı bulunuyor.

ADEBAYOR MU, BOUTAIB Mİ?

Süper Lig'de 2'nci sırada bulunan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Medipol Başakşehir'in Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi en önemli isimleri Edin Visca ve Emmanuel Adebayor olacak. 3 haftadır suskun olan Adebayor'un 12 golü bulunurken, Visca da takımına 5 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Evkur Yeni Malatyaspor'da ise en formda isim 12 gollü forvet oyuncusu Khalid Boutaib.

AVCI'NIN RAKİBİ BULUT

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçen hafta olduğu gibi yine eski yardımcı antrenörüne karşı puan mücadelesi verecek. Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör olarak görev almaya başlayan Erol Bulut, sezonun ilk yarısında mağlup olduğu Avcı'dan rövanşı alma peşinde olacak.