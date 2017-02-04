Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Galatasaray kupaya veda etti

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink: "Kupa dışında kaldık, çok üzgünüz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "Kupa bizim hedeflerimizden birisiydi ve oyuncularımı kutluyorum"

Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek kupaya veda eden Galatasaray'ın teknik direktörü Jan Olde Riekerink, üzgün olduklarını söyledi.



Riekerink, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleri olduğunu ifade ederek, "Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nın dışında kaldık, çok üzgünüz" diye konuştu.



Hollandalı teknik adam, maç içinde yeterince agresif olamadıklarını ifade ederek, "Basit top kayıpları yaptık. Bu şekilde rakibe yardım ettik. İkinci yarı biraz toparlandık ama golü çok geç bulduk. Beraberlik yakalama şansımız da oldu ancak değerlendiremedik" dedi.



Yaşadıkları şanssız sakatlıklar olduğunu aktaran Riekerink, "Hakem eleştirme yönünde bir tarzım yok ancak benim gördüğüm kadarıyla rakibin ilk golü ofsayttı. Önümde gerçekleşen pozisyonda Emre Belözoğlu'nun da kesinlikle kırmızı kart görmesi gerekirdi. Oyuncumuza yönelik sportmenlik dışı hareketi vardı" şeklinde konuştu.



Riekerink, taraftarların kendisini ve yönetimi istifaya davet ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Öncelikle maçtan konuşalım. Şu anda tamamen lige odaklanmış durumdayız. Önümüzde önemli maçlarımız var" ifadelerini kullandı.



Riekerink son olarak, maça iyi başladıklarını vurgulayarak, "Sonrasında Sneijder sakatlandı. Onun oyunda çıkmasıyla üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık. Medipol Başakehir belki farklı bir kadroyla çıktı ama aynı oyun sistemiyle mücadele etti. Mücadele ruhunu ve agresifliği sahaya yansıtamadık" dedi.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, kupada yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Bugün seyircimize teşekkür ederim. 10 binin üzerinde taraftar vardı ve umarım önümüzdeki maçlarda da bu durum devam eder. Bugün merkeze baskı yaparak pozisyon üretmek istedik. 2. golü de böyle bulduk. Bugün ligde oynayan 6 isim kadroda yoktu. Ama bu rotasyon değil. 19 maç sağlıklı giden bir oyuncu grubunun yanında, diğer isimlerin de forma giymesi gerekiyordu. Oyunda 3. ve 4. golü bulabilecek fırsatlar bulduk. Çabuk top kayıpları yaptık, biraz baskı yedik ancak Galatasaray boşluk bulamadı. Oyuncularım, son 10 dakika dışında oyuna hakim oldu. Galatasaray, oyunun genelinde topla daha fazla oynayan ekip olarak görünse bile, daha efektif oynayan bizdik. Şu an itibariyle son 8'e kaldık. 2 gün izin yapıp çalışmalara başlayacaklar. Kupa bizim hedeflerimizden birisiydi ve oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.



Hakem hatalarının herkesin başına gelen hatalar olduğunu da belirten Avcı, "Oyun kalitesi neydi ve neler yapıldı bunları konuşmak gerekiyor. Hakem hatalarını biz de yaşıyoruz, başkaları da yaşıyor. 18 takım içinde artıları ve eksileri tartsak, hemen hemen dengede olur. Ben bunları konuşmak istemiyorum çünkü olay farklı noktalara gidiyor. Futbol hatalar oyunudur. Ama oyunun genelinde Başakşehir nasıl oynamış, neler yapmış, bunlara bakmak gerekiyor. Oyuncu da hata yapıyor, ben de yapıyorum, hakem de yapıyor" dedi.