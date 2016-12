Medipol Başakşehir'den tarihi başarı

Ligin en az gol yiyen takımı olan Turuncu-lacivertliler, ilk yarıyı da namağlup lider tamamladı

Rakip fileleri 31 kez havalandıran Başakşehir, 34 gol atan Fenerbahçe'nin ardından ligin en çok gol atan takımı durumunda

Avcı'nın hedefi, adım adım büyüyerek yollarına devam etmek

Orhan SENCER/İSTANBUL, ()

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk yarısını namağlup lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Takımı ismiyle 1990 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından kurulan ve amatör ligde futbol hayatına başlayan takım, 2006-07 sezonunda Türk Telekom Lig A'yı 2. sırada bitirerek, Süper Lig'e kadar yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Takımı, 2011 yılında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başından ayrılıp A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilmesinin ardından 6 yıllık kesintisiz Süper Lig macerası 2012-13 sezonunda sona erdi ve 1. Lig'e düştü. Cihat Arslan yönetiminde 2013-14 sezonununu şampiyon tamamlayan ve tekrar Süper Lig'e dönen İstanbul Başakşehir'in, 4 Haziran 2014'te belediye bünyesinden ayrılıp faaliyetlerine futbol kulübü olarak devam etmesi kararı alındı ve kulübün adı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak değiştirildi. Abdullah Avcı tekrar takımın başına dönerken, Başakşehir ekibi 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Süper Lig'i 4'üncü tamamladı. 2015 yılında Medipol Sağlık Grubu ile sponsorluk sözleşmesi imzalayan ve adı Medipol Başakşehir olarak değişen takım, 2016-17 sezonuna da iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe karşısında 1-0 galip gelerek sezona başlayan Medipol Başakşehir, 10. haftada karşılaştığı Galatasaray'ı da 2-1 yenerken, Beşiktaş ile de 12. haftada 1-1 berabere kaldı. 16 hafta boyunca mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısını 10 galibiyet, 6 beraberlik ile 36 puanla lider tamamladı. Ligin tek namağlup ekibi olan Turuncu-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 9 puan alarak, F Grubu'nda lider durumda bulunuyor.

AVCI'NIN HEDEFİ...

Teknik Direktör Abdullah Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, hedeflerinin her zaman bir önceki sezondan daha üst basamağa çıkmak olduğunu belirtirken, adım adım büyüyerek yollarına devam ettiklerini söylemişti. Her zaman yarışın içinde olmak istediklerini vurgulayan Avcı, ilk yarıyı lider kapatmayı da hedefleri arasında göstermişti ve bu başarıya da ulaştı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Kalesinde 11 gol gören Medipol Başakşehir, ligin en az gol yiyen takımı unvanına da sahip. Rakip fileleri 31 kez havalandıran Başakşehir, 34 gol atan Fenerbahçe'nin ardından ligin en çok gol atan takımı durumunda.

VISCA VE MOSSORO ETKİSİ

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca ve Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro, rakip fileleri 5'e kez havalandırarak takımın başarısında büyük rol oynadılar. Mehmet Batdal 4 gol, Cengiz Ünder de 3 gol atarak, takımlarının başarılarına katkı sağladılar. Milli kaleci Volkan Babacan da 16 maçın tamamında forma giyerek, kalesinde sadece 11 gol gördü.

DEVRE ARASINDA FLAŞ TRANSFER

Medipol Başakşehir, sezon boyunca Gençlerbirliği formasıyla gösterdiği perfomansla birçok kulübün transfer hedefi olan İrfan Can Kahveci'yi devre arasında kadrosuna katarak, transferde de büyük bir başarıya imza attı. Turuncu-lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir'in, bir oyuncuyu daha kadrosuna katarak ara transfer dönemini tamamlayacağı öğrenildi.