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Medipol Başakşehir'den "Emre Akbaba" açıklaması

"Emre Akbaba ile anlaşma sağlanamadığını belirtir, transferinin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgilerine sunarız" İSTANBUL / Medipol Başakşehir Kulübü,  Emre Akbaba transferinin gündemlerinden kalktığını bildirdi. Kulüpten...

Medipol Başakşehir'den "Emre Akbaba" açıklaması

"Emre Akbaba ile anlaşma sağlanamadığını belirtir, transferinin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgilerine sunarız"

İSTANBUL /

Medipol Başakşehir Kulübü,  Emre Akbaba transferinin gündemlerinden kalktığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüz, bazı medya organlarında yer alan "Emre Akbaba Medipol Başakşehir ile anlaştı" haberleri üzerine açıklama yapma gereği hissetmiştir.
Milli futbolcunun transferi konusunda hem kendisinin menajeri hem de kulübüyle Ocak ayında anlaşmaya varılmıştı. Oyuncu temsilcisi ile prensip anlaşmasına varılmasına karşın ilerleyen süreçte başka kulüplerden gelen yüksek teklifler nedeniyle bizim de teklifi 3 kat arttırmamız istenmiş, bu talep kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. Emre Akbaba ile anlaşma sağlanamadığını belirtir, bu sebepten dolayı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Emre Akbaba transferinin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak transfer görüşmelerini öncelikle kulüplerle yaptığımızı, onlarla anlaşma noktasına geldikten sonra futbolcu temsilcileriyle anlaşma zemini aradığımızı belirtmek isteriz.
Görüşmelere başladığımız günden bu yana kulübümüze karşı olan nezaketi nedeniyle Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz."

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