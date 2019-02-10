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Medipol Başakşehir'den açıklama 

İSTANBUL,() -  Medipol Başakşehir, ligdeki yarış ve kulüple ilgili ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yayımladı. Dün ve bugün ligde puan durumunu doğrudan etkileyen hatalar olduğunun vurgulandığı açıklamada, kamuoyunda kollandıklarına...

Medipol Başakşehir'den açıklama 

İSTANBUL,() - 
Medipol Başakşehir, ligdeki yarış ve kulüple ilgili ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yayımladı.
Dün ve bugün ligde puan durumunu doğrudan etkileyen hatalar olduğunun vurgulandığı açıklamada, kamuoyunda kollandıklarına dair oluşan propagandanın asılsız olduğu ifade edildi. 
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Özellikle ligin ikinci yarısının başladığı günden itibaren, Başakşehir Futbol Kulübü hakkında sistemli bir şekilde oluşturulan olumsuz algı, ve bir çok asılsız iftiranın ardından, dün ve bugün ligin puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur. Başakşehir Futbol Kulübü'nün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkani olmayan faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için, elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz."

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