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Medipol Başakşehir'de af

Kadro dışı bırakılan futbolcular Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan af edildi  İSTANBUL- Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynanan karşılaşmanın ardından bir gazeteciye saldıran futbolcular arasında yer alan yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan Medipol...

Medipol Başakşehir'de af

Kadro dışı bırakılan futbolcular Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan af edildi 

İSTANBUL- Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynanan karşılaşmanın ardından bir gazeteciye saldıran futbolcular arasında yer alan yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan Medipol Başakşehir yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Ancak Başakşehir Kulübü bugün yaptığı açıklama ile kadro dışı bırakılan futbolcuların af edildiğini duyurdu. 
PFDK tarafından iki futbolcuya 5'e maç ceza verilmiş, Tahkim Kurulu ise bu cezaları 3'e maça indirmişti. Ceza indiriminin ardından iki futbolcu ligdeki kalan maçlarında teknik heyetin istemesi halinde forma giyebilecek.
Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
'Kadro dışı olan futbolcularımız Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Yönetim Kurulumuzun kararı ile takımla beraber çalışmalara başlayacaklar.'

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