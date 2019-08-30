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Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı. Başakşehir, Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Suudi Arabistan takımı Al Ahli’ye transfer olan Sırp futbolcu...
SPOR 30.08.2019, 14:03
Medipol Başakşehir, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danijel Aleksic'i kadrosuna kattı.
Başakşehir, Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Suudi Arabistan takımı Al Ahli’ye transfer olan Sırp futbolcu Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için düzenlenen imza töreninde Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt yer aldı.
Aleksic, Süper Lig'de Malatyaspor formasıyla çıktığı 32 maçta 10 gol, 6 asist yapma başarısı göstermişti.
Başakşehir, Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Suudi Arabistan takımı Al Ahli’ye transfer olan Sırp futbolcu Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için düzenlenen imza töreninde Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt yer aldı.
Aleksic, Süper Lig'de Malatyaspor formasıyla çıktığı 32 maçta 10 gol, 6 asist yapma başarısı göstermişti.
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