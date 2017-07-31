Medipol Başakşehir, Club Brugge maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Belçika'nın Club Brugge ekibi arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını Rumen Istvan Kovacs yönetecek
(İSTANBUL)- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Belçika'nın Club Brugge takımıyla Çarşamba günü oynayacağı 3. ön eleme turu rövanş maçının hakemleri açıklandı. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetecek. István Kovács'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Iulian Calin olacak.