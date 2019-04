Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ev sahibi takımın teknik direktörü Avcı ligin ikinci yarısının en iyi çıkış yapan takımına karşı oynadıklarını kaydederek şöyle konuştu: "Oyun organizasyonlarını değiştiren, hem topa sahip olup hem rakip arkası koşu yapan bir ekibe karşı oynadık. Rakibe göre organizasyonlarımızı kullanmak istedik, ilk yarı itibarıyla özellike rakibin tabi ki fizik kalitesi ve yapacağı baskı vardı ama saha dağılımını istediğimiz şekilde yaparak oyun kontrolünü elimize alamadık. Rakip daha iştahlı ve daha arzuluydu, ona rağmen 3 tane net pozisyona girdik. İkinci yarı golü yediğimiz 62. dakikaya kadar oyunu tamamen elimize aldık. Golü yedikten sonra 4-2-3-1'e döndük sonra da iki santrforla tüm hamleleri denedik. Fırsatlar yakaladık, rakibe geçişler verdik bu arada. VAR'da olan bir pozisyonla penaltı kazandık ve bunu değerlendirdik. Mağlup olsak zihinsel yıpranma olabilirdi. 5 hafta kaldı hala 3 puan öndeyiz. Oyuncular vazgeçmeden devam ettiler. Hiç kimseden bir beklentimiz yok, rakibin maçı ne olacakmış diye. Bizi buraya getiren oyun gücümüze güveniyoruz. Zor haftalar kolay değil, bizi buraya taşıyan oyun gücüne sadık kalıp, organizasyonlarımızı içine duyguları sokmadan kullanmaya devam edeceğiz. Rizespor'a da başarılar diliyorum. şu an ligin 3 puan önde olan takımıyız, yolumuza devam ediyoruz."

AVCI: SAHANIN DIŞINI ÇOK KONUŞAN BİR TEKNİK ADAM OLMADIM

Hakem hatalarıyla ilgili bir soruya Avcı şu şekilde yanıt verdi: "Sahanın dışını çok konuşan bir teknik adam olmadım, hakem ya da başkalarının söyledikleriyle ilgili çok konuşmadım. Ülkemizde 40 senedir bu senaryoların devamlı konuşulduğu bir ortam var. İnsanların bir emekleri var, uzun süredir verilen emekler var, sonuçlar alınır alınmaz ama emekler çalınamaz. Bunlarla ilgilenmiyorum, sahanın içiyle ilgilenmeye devam ediyorum. Sahanın içinde kalmazsak, hakem, oyuncu, medya üzerinden bunu konuşursak kimseye bir şey öğretemeyiz, kendimizi geliştiremeyiz. Ben bu tarafında kalamaya devam edeceğim, algı oluşturmaya gerek yok. Cuma akşamı Göztepe maçıyla yolumuza devam edeceğiz."

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Abdullah Avcı, Beşiktaş ile adının geçmesiyle ilgili "Beşiktaş, Avrupa ya da diğer takımlarla ilgili soruyorsan, Avrupa'da bir teknik adam şöyle test ediliyor. Oynattığı oyun, takıma ve oyuncuya kattığı değerle. Bunların konuşulması bizi mutlu ediyor, güzel şeyler yaptığımızın göstergesidir ama önümüzde yakın zamanda tek ve ulaşılabilir bir hedef var, şampiyonluk. Tek hedefimiz o" dedi.

"KULUBÜN BÖYLE BİR KÜLTÜRÜ YOK"

Avcı son olarak şampiyonluk yolunda bu süreçlerin kolay olmadığını dile getirerek, "Kulubün böyle bir kültürü yok ama oyuncu grubunun böyle tecrübeleri var. Bu semtin çok güzel bir takımı, seyirci de önemli bir faktördür, itebilme adına. Ben kaotik bir oyunu kabul edemem, her iki tarafa dönen bir oyunun içinde olamayız, Oyunu döndürebilmek için 3 sistem değiştirdik. Kolay bir süreç değil, bu bizim ve başkaları için de geçerli" ifadelerini kullandı.

BURUK: DEĞERLİ BİR PUAN ALDIK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise şu ifadeleri kullandı: "Değerli bir puan aldık. son dakikada yediğimiz gol var, üç puanı alma şansımız da vardı. Başakşehir deplasmanı puan anlamında değerli. Şu an 6'ncı sıraya yükseldik, ilk 5 hedefimiz var. İlk 5'in içinde olmayı zorlayacağız. İnşallah Sivas maçıyla birlikte tekrar kazanıp yolumuza devam ederiz. Ligin en organize takımına karşı oynadık. Uzun süredir bir arada oynayan oyunculardan kurulu, oyun içinde farklı sistemlere geçebilen, çok çabuk kaleye gidip gol atan bir takıma karşı oynadık. Kendi oyunumuz ile maça başladık, ne kadar eksik olursak olalım. Hiçbir şekilde eksik değiliz, 11 kişi sahaya çıkıyoruz demiştik. Oyuna kendi istediğimiz gibi başladık, daha önde oynadık, rakibi önde karşıladık, net pozisyonlar bulduk. Başakşehir'in ilk yarı 3 net pozisyonu vardı. İkinci yarıda oyuna iyi başlayan ve golü bulan taraftık. Kendi kalemize yakın oynadığımız dakikalar oldu, Abdullah hocanın hamleleri oldu. İkili forvete döndü. Bu bölümlerde ileriye çıkışlarımız daha iyi olsaydı belki ikinci golü bulma şansımız olurdu. Zaman zaman baskı yedik ama oyunu hiç bırakmadık. Son dakika bir penaltı golüyle maç berabere bitti. İki takım oyuncuları da ellerinden geleni yaptılar. Tam olarak pozisyonları seyredemedim, söylenen yediğimiz penaltıyla ilgili küçük bir çekme olduğu. Hakem geldi, izledi ve böyle bir karar verdi. VAR ile ilgili herkesin sitemleri oluyor, geçen hafta da bizim oldu. Geçen hafta çok net iki penaltımız vardı. Her maçta bu çeşit pozisyonlar oluyor, ligin sonu geldikçe sesler daha fazla yükseliyor, biz teknik adam olarak işimize odaklanmak zorundayız. Biz de tepkiler veriyoruz ama işimize odaklanmak zorundayız. Bizim için sevindirici bir durum. Bir Türk teknik adam olarak yeni neslin hocalarından biri olarak, ligde pozitif oynayan, futbola odaklanan, çıkışı sürdüren ben ve benim gibi teknik adamların futbolun içinde olması sevindirici. Teklif almak, konuşulmak çok değerli ama ilk düşüncemiz 5 maçımız var. Bu 5 maça odaklanıp, sezon bittikten sonra geleceğimizle ilgili karar vermek. Rize'de çok mutluyum, yönetim ve taraftarı çok seviyorum. İnşallah lig bitince en doğru kararı hep birlikte veririz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Okan Buruk'un açıklamaları