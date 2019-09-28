Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir'in Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısına katıldı.Okan Buruk, gollerin erken gelmesinin skorda önemli bir etki yarattığını söylerken, "2-0'ın verdiği rahatlık, ikinci yarıda oyunumuzu etkiledi. Çaykur Rizespor gibi önemli bir takımı yenmek bizim için sevindirici. Çaykur Rizespor oynadığı 2 deplasman maçından 4 puan almış bir takımdı. Özellikle son bölümdeki vuruşlarımız bu maçta çok daha iyiydi. Hücumda iyiydik ve rahat bir galibiyet aldık. Kadro oluşumumuz geç tamamlandı. Geç oldu, özellikle savunmada eksiklerimiz vardı. İlk defa tam kadro maça çıkıyoruz diye geçen hafta söylemiştim. Son 2 maçtaki oyun, eskisinin çok daha üstünde. Sezon başından beri büyük şanssızlıklar yaşadık. Son 2 maç tam kadro sahadaydık ve bunu oyuna da yansıttık" dedi.İSMAİL KARTAL: BİREYSEL HATALARDAN GOL YEDİK VE GERİYE DÜŞTÜKÇaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise hak etmedikleri bir skor aldıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Hafta başından itibaren rakibimizin gücünü ve özelliklerini oyuncularımıza anlattık. Maç berabere giderken yüzde yüz net pozisyonumuz vardı. Bireysel hatalardan gol yedik ve geriye düştük. 2-0'dan sonra oyuna bir karakter koyduk. Pozisyonlarımız da vardı ama olmadı. Rakibimiz yakaladığı fırsatları değerlendirdi. Bugün farklı mağlup olmayı hak etmedik, rakibimizin yakaladığı her pozisyon gol oldu."Galibiyetten dolayı Medipol Başakşehir'i tebrik eden İsmail Kartal, Mostapha El Kabir ve Umar Aminu'nun yokluğunu da hissettiklerini vurguladı.

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- Okan Buruk'un açıklamaları

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