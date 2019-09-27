Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: 5-0

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL ()

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Dk. 83 Azubuike), İrfan, Visca, Gulbrandsen (Dk. 70 Elia), Aleksic (Dk. 87 Arda), Crivelli

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Morozuik, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih (Dk. 82 Barış), Boldrin, De Pauw (Dk. 46 Sasse), Samudio, Scepovic (Dk. 46 Oğulcan)

GOLLER: Dk. 19 - Dk. 73 Aleksic, Dk. 33 Gulbrandsen, Dk. 87 Crivelli, Dk. 90 İrfan (Medipol Başakiehir)

SARI KARTLAR: Melnjak, Sasse (Çaykur Rizespor)

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor’u 5-0’lık skorla mağlup etti. Başakşehir’in gollerini 9’uncu ve 73’üncü dakikalarda Aleksic, 33’üncü dakikada Gulbrandsen, 87’nci dakikada Crivelli ve 90’ıncı dakikada İrfan kaydetti. Turuncu lacivertli takım aldığı galibiyetle puanını 8’e çıkarırken, Çaykur Rizespor haftayı 8 puanla tamamladı. Başakşehir ligin 7’nci haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkacak. Çaykur Rizespor ise evinde Trabzonspor’u ağırlayacak.

9’uncu dakikada Caiçara’nın ara pasında defasın arkasına sarkan Visca’nın ortasında Rizespor savunmasında Melnjak’a çarpan top kaleye yöneldi, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

16’ncı dakikada atak yönünün sağından İrfan Can’ın ceza sahası dışına doğru yerden gönderdiği pasta Visca’nın gelişine şutunu haleci Gökhan kornere gönderdi.

19’uncu dakikada Başakşehir’in golü geldi. Atak yönünün sağından Caiçara etkili bir şekilde topu hücuma taşıdı ve topu Visca’ya aktardı. Bosna Hersekli oyuncunun ceza sahasında pasında Aleksic topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

33’üncü dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Visca’nın ceza sahası çaprazından şutu kaleci Gökhan’dan döndü, devamında Aleksic’in kafayla dokunuşunu Gulbrandsen tamamladı ve top ağlarla buluştu: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

62’nci dakikada ceza sahası dışından Sasse’nin etkili şutu az farkla üstten auta çıktı.

73’üncü dakikada Başakşehir farkı 3’e çıkardı. Visca’nın şutunda savunmaya çarpan top Aleksic’in önünde kaldı, Sırp oyuncunun güzel vuruşu ağlarla buluştu. Hakem Fırat Aydınus önce ofsayt kararı verdi ancak sonrasında VAR kararı ile gol geçerli sayıldı: 3-0.

87’nci dakikada Başakşehir’in 4’üncü golü geldi. Sol kanattan Elia’nın ortasında Crivelli’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0.

90’ıncı dakikada İrfan Can’ın uzaktan etkili şutu ağlarla buluştu: 5-0.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 5-0’lık skorla kazandı.