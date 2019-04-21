Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: 1-1

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL ()

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan (Dk. 68 Adebayor), Emre, Visca, Mossoro (Dk. 83 Bajic), Elia (Dk. 72 Arda), Robinho

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Abdullah, Awaziem, Saadane, Melnjak, Azubuike, Musa, Boldrin (Dk. 90+7 Çınar), Mustafa Saymak (Dk. 83 Orhan), Umar (Dk. 90+2 Nakoulma), Muriç

GOLLER: Dk. 90+5 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 62 Muriç (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Azubuike, Boldrin, Umar, Musa (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu hafta mücadelesinde Medipol Başakehir, evinde ağırladığı rakibi Çaykur Rizespor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Çaykur Rizespor'un golünü 62'nci dakikada Muriç, Medipol Başakşehir'in golünü ise 90+5'inci dakikada penaltıdan Visca kaydetti.

1'inci dakikada Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Geriden oyun kurmaya çalışan Başakşehirli futbolculara pres yapan Muriç ceza sahası içinde top kazandıktan sonra Mert'i geçip kaleyi gönderdiği top yan ağlarda kaldı

10'uncu dakikada Çaykur Rizespor'da kazanılan duran topta Boldrin'in arka direğe ortasına Muriç topu ceza içine doğru çevirdi, Saadane'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

14'üncü dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Elia'nın ara pasında Visca'nın vuruşu yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

23'üncü dakikada Rizespor atağında Boldrin, sağ çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti, top uzak direğin yanından auta çıktı.

29'uncu dakikada atak yönünün solundan Clichy ile taç atışını ceza sahası içine doğru kullandı Visca önünde bulunduğu topu direk kaleye gönderirken meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

37'nci dakikada Başakşehir önemli bir pozisyondan yararlanamadı. İrfan'ın ara pasında ceza içinde topla buluşan Visca'nun şutunu Gökhan kornere gönderdi.

40'ıncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Visca'nın etkili şutunu kaleci Gökhan köşeden çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

62'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Abdullah'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muriç'in plase vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

74'üncü dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruş sonrasında topu önünde bulan Visca'nun şutu auta gitti.

90'ıncı dakikada Medipol Başakşehir atağında Arda Turan'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topu kaleci Gökhan ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+3'üncü dakikada Mahmut Tekdemir, Musa Çağıran'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyona 'devam' kararı veren Göçek, sonrasında VAR'a başvurdu. VAR ekranında pozisyonu izleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi.

90+5'inci dakikada Medipol Başakşehir, Visca'nın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi: 1-1.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.