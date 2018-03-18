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Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir bugün saat 19.00'da kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakem kadrosu ve...

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir bugün saat 19.00'da kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Manuel da Costa, Joseph Attamah, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Marcio Mossoro, Eljero Elia, Edin Visca, Emmanuel Adebayor
BEŞİKTAŞ: Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Dusko Tosic, Gary Medel, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo

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