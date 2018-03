Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçından notlar

Cezalı Emre ve Epureanu'nun yerine Manuel da Costa ve İrfan Can 11'de

Şenol Güneş kazanan 11'i bozmadı

Pepe kadroda yok

Medipol Başakşehir'de 3, Beşiktaş'ta 6 isim sarı kart sınırında

Başakşehir tribününde Çanakkale koreografisi

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir'in konuğu Beşiktaş olacak.

3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenirken, karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Serkan Çınar olacak

CEZALI EMRE VE EPUREANU'NUN YERİNE MANUEL DA COSTA VE İRFAN CAN 11'DE

Ev sahibi Medipol Başakşehir'de geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören stoper Alexandru Epureanu ve aynı karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Emre Belözoğlu kadroda yer almadı. Abdullah Avcı bu iki oyuncunun yerine Manuel da Costa ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de forma şansı verdi.

Medipol Başakşehir'in 11'i şu şekilde: Volkan Babacan - Caiçara, da Costa, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

ŞENOL GÜNEŞ KAZANAN 11'İ BOZMADI

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Şenol Güneş kazanan 11'i bozmadı. Kalede Fabri'ye görev veren tecrübeli teknik adam defans kurgusunu Gökhan Gönül, Medel, Tosic ve Adriano ile kurdu. Orta sahada Atiba ve Tolgay Arslan'a forma şansı veren Güneş; Lens, Talisca ve Babel'in önünde Negredo'ya forma verdi.

PEPE KADRODA YOK

Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde ayak parmağı kırılan Pepe'yi ise riske etmedi. Hafta ortasında sakatlığının kısmen geçtiği ve özel bir ayakkabıyla oynayabileceği düşülen Pepe, Medipol Başakşehir karşılaşmasında maç kadrosuna dahil edilmedi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 3, BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM SARI KART SINIRINDA

Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftalar itibarıyla iki takımda da sarı kart sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor. Konuk Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano, Medel, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde 27'nci haftada Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

Medipol Başakşehir'de ise Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir, Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde 27'nci haftada deplasmanda oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR TRİBÜNÜNDE ÇANAKKALE KOREOGRAFİSİ

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde oynanan karşılaşmada Başakşehir tribünlerinde koreografi yapıldı. Türkiye haritası şeklinde açılan Türk Bayrağı'nın üzerine Medipol Başakşehirli oyuncuların asker selamı verdiği koreografide Seyit Onbaşı'nın mermisini kaldırdığı an simgelenirken, koreografinin diğer kısmında ise Çanakkale'de küçük yaşta şehit olmuş askerlere yer verildi. Bu arada, iki takım da sahaya çıktıkları sırada oyuncularla birlikte olan çocuklar, askeri üniforma ile sahaya çıktı.

