Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "İyi bir takıma karşı kazandık"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Susic: "Bu şekilde oynamaya devam edersek ligde kalırız"

İSTANBUL, ()

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor ile seyir zevki yüksek bir maç oynadıklarını söyledi.

Medipol Başakşehir'in Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, Alanyaspor'un oyun felsefesi sayesinde seyir zevki yüksek bir maç olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Karşımızda, Safet Hoca geldiğinden bu yana 3 haftada 7 puan almış bir ekip vardı. İlk 35 dakika çok top kaybı yaptığımız bir bölüm oldu. Bu dakikadan sonra kenarları ve blokların arasını kullanmaya başladık. İlk gol de böyle geldi. Oyuna ortak olduk ve oyundaki üstünlüğümüz hissettirdik. Kaçırılan karşılıklı goller var. Ligin boyu kısaldıkça yukarıda bulunmak oyuncunun zihinsel yorgunluğuna sebep oluyor, bunu yaşadık. Çok basit top kayıpları yaptık, bunlar bize rakibin hücumu olarak döndü. Tabi ki bardağın dolu tarafı çok fazla. İyi bir takıma karşı kazandık. Ligin ikincisiyiz, 49 puanı bulduk, harika bir durumumuz var. Umarım zihnimizi daha berrak bir hale getirip daha iyi oyunlar oynarız."

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade ederek, "Medipol Başakşehir'i tebrik ediyorum. Objektif olarak söylemem gerekirse maçın berabere bitmesi gerekiyordu. Oyun içinde pozisyonlar bulduk, berabere kalabilirdik. Oyuncularım çok iyi savaştı, 90 dakika koştu, bu şekilde oynamaya devam edersek ligde kalırız. Bugün şansımız yaver gitmedi" diye konuştu.

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