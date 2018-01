Medipol Başakşehir - Akın Çorap Giresunspor maçının ardından 

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: ''İlk maçın bedelini ağır ödedik''

''Her şeyi denedik ama turu kaybettik''

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Diyadin: ''Medipol Başakşehir'i elemek büyük prestij''

''Turu geçmek çok güzeldi''

''Önümüzdeki turda 3 büyükten biri olur. Boğulacaksak büyük gölde boğulalım''

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2'nci maçında Medipol Başakşehir, Akın Çorap Giresunspor karşısında 2-1 galip gelse de ilk maçta aldığı 3-1'lik mağlubiyet sebebiyle kupadan elendi. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ''İlk maçın bedelini ağır ödedik. Her maçın her anını iyi değerlendirmek gerekiyor. Aslında çok güzel başladı, oyun ve pozisyon olarak, öne geçtik. Oyun bu şekilde gözüküyordu sonra duran toptan golü yedik. Bizim gibi takımın böyle bir gol yememesi gerekiyordu, yedik. Çok kolay iki sarı karttan kırmızı kartla Kerim oyundan atıldı ve 61'inci dakika 10 kişi kalmak. Oyundan hiç kopmadık, değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız var. Sonuna kadar, galip geldik ama turu alamadık. Sonuna kadar uğraştık. Rakip ikinci ligin şampiyonluğa oynayan takımı. Her şeyi denedik ama turu kaybettik. Rakibi tebrik ediyorum, ligde başarılar diliyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bu sahne kapandı, kazanarak kaybettik. Şimdi önümüzde tertemiz 17 tane müsabaka var. Bu hafta sonu itibarıyla başlıyor. Bütün başlayacak liglere tüm futbol ailesine fair-play ruhunda bir lig diliyorum. Yarın yeni bir gün yeni bir hafta yeni hedefler bunlarla yaşayamayız'' dedi.

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ DİYADİN: ''MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ ELEMEK BÜYÜK PRESTİJ''

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Medipol Başakşehir gibi önemli bir rakibi elemenin büyük prestij olduğunun ifade etti.

Medipol Başakşehir'i kendi evlerinde 3-1'lik skorla yenmelerinin önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Diyadin, ''İkinci maçı hemen hemen ideal kadrosu ile oynadı. Ligde oyun formatı olarak beğendiğim takım. Tesisleri, yapılanması kadrosu tam bir Avrupa takımı. Taraftarsız büyük bir takım. Başakşehir'i elemek 40 yıldır Süper Lig'i görmeyen Giresunspor için prestij olarak anlamlıydı'' dedi.

''TURU GEÇMEK ÇOK GÜZELDİ''

Oyunu doğru oynamaya çalıştıklarını dile getiren Diyadin, ''Medipol Başakşehir farklı taktiklerle oynayabiliyor. Biz de alan daraltarak, kendi sahamızda oyun kabul ederek oynamak durumundaydık. 10 kişi kalmaları lehimize oldu. Kaçırdığımız goller nedeniyle son bölüme stresli girdik. Buna rağmen turu geçmek çok güzeldi. Medipol Başakşehir ön bölgede baskılıydı onlara karşı oynayamadık. Tabii ki 3-1'in avantajını yaşadık. Şehir için Giresunspor için çok güzel oldu. İnşallah önümüzdeki turda 3 büyükten biri olur. Boğulacaksak büyük gölde boğulalım'' diye konuştu.

