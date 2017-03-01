Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: 1-1

İSTANBUL-
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık, Bahattin Duran, Serkan Olguncan
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Hakan Özmert), Eren Albayrak, Holmen, Attamah, Doka (Dk. 72 Visca), İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder (Dk. 78 Mustafa Pektemek), Napoleoni
Akhisar Belediyespor: Lukac, Caner Osmanpaşa, Adu (Dk. 82 Hasan Ali Adıgüzel), Samardzic, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Soner Aydoğdu, Bokila (Dk. 62 Cikalleshi) (Dk. 71 Muğdat Çelik), Vaz Te
Goller: Dk. 24 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Aykut Çeviker, Dk. 77 Samardzic (Akhisar Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.