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Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: 1-1

 İSTANBUL- Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Ali Palabıyık, Bahattin Duran, Serkan Olguncan Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Hakan Özmert), Eren Albayrak, Holmen, Attamah,...

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: 1-1

 İSTANBUL-

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Bahattin Duran, Serkan Olguncan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Hakan Özmert), Eren Albayrak, Holmen, Attamah, Doka (Dk. 72 Visca), İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder (Dk. 78 Mustafa Pektemek), Napoleoni

Akhisar Belediyespor: Lukac, Caner Osmanpaşa, Adu (Dk. 82 Hasan Ali Adıgüzel), Samardzic, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Soner Aydoğdu, Bokila (Dk. 62 Cikalleshi) (Dk. 71 Muğdat Çelik), Vaz Te

Goller: Dk. 24 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Aykut Çeviker, Dk. 77 Samardzic (Akhisar Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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