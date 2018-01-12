Flaş Haber
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu
Şırnak-Silopi'de kaza 9 ölü 28 yaralı
Silopi'de kaza 9 ölü 28...
Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi
Yeni KHK ile 262 kişi...
HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 'suikast' açıklamaları nedeniyle ifadesine başvuruldu
Garo Paylan'ın 'Suikast' iddiasınde ifadesi...

Medipol Başakşehir - ADO Den Haag: 4-0

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, () Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir devre arası kampında Hollanda 1'inci Lig takımı ADO Den Haag'la hazırlık maçında karşılaştı. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek...

Medipol Başakşehir - ADO Den Haag: 4-0

Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, ()

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir devre arası kampında Hollanda 1'inci Lig takımı ADO Den Haag'la hazırlık maçında karşılaştı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, kampın son gününde ADO Den Haag'la hazırlık maçı yaptı. Maxx Royal Otel sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekibin ilk golünü 14'üncü dakikada penaltıdan Adebayor, ikinci golünü ise 30'uncu dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
İkinci yarıda baskısını arttıran Medipol Başakşehir, bu devrede de bulduğu 2 golle rakibini 4-0 mağlup etti. Başakşehir'in ikinci yarıdaki gollerini 56'ncı dakikada Hakan Özmert, 75'inci dakikada penaltıdan Stefano Napoleoni attı. Medipol Başakşehir, bu karşılaşmayla Antalya'daki hazırlık kampını tamamladı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Maçtan detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314