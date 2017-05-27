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Medipol Başakşehir - Adanaspor maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "Çok değerli bir galibiyet oldu" Adanaspor Teknik Direktörü Arın: "Sabır kelimesi bugün Halis hocamızın üzerinde çok vardı. Maçın ardından yanına gittim ve Medipol Başakşehir kulübesindekilere...

Medipol Başakşehir - Adanaspor maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "Çok değerli bir galibiyet oldu"

Adanaspor Teknik Direktörü Arın: "Sabır kelimesi bugün Halis hocamızın üzerinde çok vardı. Maçın ardından yanına gittim ve Medipol Başakşehir kulübesindekilere bu kadar sabırlı davrandığı için ayrıca kutladım"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adanaspor karşısında çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, şunları söyledi:
"Oyunu pek değerlendiremeyeceğim. Oyun bizim istediğimiz gibi başladı, topa sahip olduk ve pas trafiğini yaptık, golü erken bulduk. Futbolcular, oyunun böyle gideceğini düşündü. On kişi kaldık, rakibin golü geldi. 55-60 dakika 10
kişi oynamak kolay değil. 33 hafta bu ligde 1-2 arasındayız. Çok değerli bir galibiyet oldu. On kişi olmamıza rağmen koşumuz rakipten daha fazla. Bu sezon ligdeki 17 takıma karşı galibiyet aldık. Kazanmak güzel bir duygu. Şampiyonluğu kaybedersek Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Onlar da kazanırsak bizi tebrik eder diye düşünüyoruz. Önümüzde kupa finali var. Bu sezon çok emek sarf ettik, saygı gördük. Bunun umarım Atiker Konyaspor karşısında karşılığını alırız diye düşünüyorum."
Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın ise maçın hakemi Halis Özkahya'ya tepki göstererek, "Sabır kelimesi bugün Halis hocamızın üzerinde çok vardı. Maçın ardından yanına gittim ve Medipol Başakşehir kulübesindekilere bu kadar sabırlı davrandığı için ayrıca kutladım. Maça golle başlayabilirdik. İlerleyen dakikalarda çok kaliteli olan Başakşehir takımının çarkları dönmeye başladı. Sonra golü buldular, biz de golü bulduk ve dengeyi sağladık. Rakip 10 kişi kalınca oyunun hakimiyetini ele geçirdik. Arka arkaya 3 net pozisyonu kaçırdık, hakem çok net bir golümüzü vermedi. Başakşehir son dakikada golü buldu ve kazandı. Başakşehir'i tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum."

Görüntü Dökümü:
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-Abdullah Avcı ve Eyüp Arın'ın açıklamaları

(Haber-Kamera:Serhan TÜRK/İSTANBUL )

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